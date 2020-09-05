交通大執法 台中4天各類違規4850件、開罰約295萬元

全台9月1日起交通大執法，台中市累計至4日已取締違規4850件。中市交通警察大隊統計，執法短短4天，開罰最大宗是「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」一共4187件，每案違規開罰新台幣600元至5400元不等；其次是「行人未依規定行走行人穿越道」390件，車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車不停讓行人共273件，已開罰約295萬元。

中市交通局呼籲「別當低頭族」，行人未依規定行走行人穿越道裁罰390件，除了沒有走斑馬線，當低頭族忽略標線、號誌指示或義交和員警的手勢指揮穿越道路，一次直接罰300元，低頭滑手機過馬路速度會慢下來，也易忽視左右轉彎車輛。

許多駕駛最近都發現，路口警察變多，抱怨「埋伏搶錢」，交通警察指出，只要遵守號誌，根本不用擔心警察在路口。

員警、義交說，很多主要幹道都有小巷弄，例如台中西屯區西屯路段，主要幹道車多，街弄窄小，有些巷弄設有紅燈，都是估算過主要幹道的紅綠燈秒數、車流，機車騎士搶時間，自己覺得沒車就不等紅燈右轉，直接吃罰單。

市警局根據交通規則宣導、裁罰汽機車及行人，交通局則祭出針對的行人「時間、空間」雙主軸安全管理。時間管理是指運用「行人專用時相」，特別在逢甲商圈、一中商圈、勤美綠園道人潮眾多處，在行人穿越馬路時，禁止任何方向車輛通過，獨立時間專供行人通行，減少人車爭道，同時調控行人號誌，減少塞車；空間管理則是加寬行人穿越線，搭配綠色斑馬線，也將設置行人庇護島，降低行人通過馬路的風險。