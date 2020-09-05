國道死亡車禍！轎車疑撞砂石車全毀 夫命大、妻慘死

國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，60歲張姓夫妻開車向西行駛，途經26.7公里處時，疑未注意車前狀況，狠狠撞上前方砂石車，撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，車內張姓男駕駛命大無礙，但副駕駛座上的姚姓妻子傷重，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治死亡。事故原因仍待警方鑑定釐清。

高雄市119今晚間7點6分獲報，派遣2車5人出動。事故現場滿目瘡痍，轎車車頭全毀，尤其右側撞得最慘；坐在副駕駛座的張妻迎面受重創，送醫搶救無效。張姓駕駛毫髮無傷，聲稱撞到前方砂石車釀禍。

警方到場並未發現砂石車，先對張姓男駕駛酒測，初步排除酒駕；經檢視轎車車行軌跡、撞擊情況，若張男所言屬實，警方推判他發現砂石車時已閃避不及，才會一頭撞上，下意識左偏造成右車頭嚴重撞毀。