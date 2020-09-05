快訊

母委託「全權管教」 圍棋社老師竟動手痛毆10歲童

連續被砸觸身球！郭阜林怒甩球棒 猿獅二度板凳清空爆衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道死亡車禍！轎車疑撞砂石車全毀 夫命大、妻慘死

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，60歲張姓夫妻開車向西行駛，途經26.7公里處時，疑未注意車前狀況，狠狠撞上前方砂石車，撞擊力道猛烈，右車頭幾乎全毀，車內張姓男駕駛命大無礙，但副駕駛座上的姚姓妻子傷重，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治死亡。事故原因仍待警方鑑定釐清。

高雄市119今晚間7點6分獲報，派遣2車5人出動。事故現場滿目瘡痍，轎車車頭全毀，尤其右側撞得最慘；坐在副駕駛座的張妻迎面受重創，送醫搶救無效。張姓駕駛毫髮無傷，聲稱撞到前方砂石車釀禍。

警方到場並未發現砂石車，先對張姓男駕駛酒測，初步排除酒駕；經檢視轎車車行軌跡、撞擊情況，若張男所言屬實，警方推判他發現砂石車時已閃避不及，才會一頭撞上，下意識左偏造成右車頭嚴重撞毀。

後續警方將進一步追查砂石車下落，比對肇事原因。全案目前由國道五大隊田寮分隊處理；事故現場已在晚間8點7分排除，全線恢復通車。

國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝
國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝
國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝
國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝
國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝
國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，姚姓女乘客傷重不治。記者賴郁薇／翻攝

砂石 事故 國道

延伸閱讀

國10離奇車禍！轎車撞砂石車 妻子不治、丈夫毫髮無傷

通緝犯駕車逆向與砂石車碰撞 全身多處傷還被解送偵辦

影／砂石車衝入民宅畫面曝光 受害車主妻：可以換車了

影／砂石車泵浦失靈衝入民宅 駕駛受困波及女騎士

相關新聞

影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

臉書在地社團「我是中和人」今天有民眾上傳一段今年8月28日一名大人動手打小孩，還掐著頸部將小孩如釘牆般壓在社區玻璃大門上...

國道死亡車禍！轎車疑撞砂石車全毀 夫命大、妻慘死

國道10號旗山嶺口路段今晚發生嚴重車禍，60歲張姓夫妻開車向西行駛，途經26.7公里處時，疑未注意車前狀況，狠狠撞上前方...

南雅釣客穿救生衣找釣點滑落墜海 海象惡劣尋獲已喪命

41歲陳姓男子今天下午到新北市瑞芳區台2線79.6k處南雅岸際釣魚，下午4點多穿著救生衣準備找釣點時，不慎滑落墜海失蹤，...

吸收中輟少女做傳播 桃園最大坐檯陪酒集團被起訴

桃園地區最大坐檯陪酒傳播集團「尊煌娛樂公司」吸收多名中輟少女，由酒店經紀、馬伕帶往KTV、汽車旅館，檢警獲破邱姓負責人除...

國10離奇車禍！轎車撞砂石車 妻子不治、丈夫毫髮無傷

國道10號高速公路旗山嶺口路段今晚發生一起離奇車禍，一對年約60歲的夫妻開車返回市區，轎車在行經26.7公里處疑似撞上前...

老翁烈日下迷途蹲坐路旁 龍潭暖警助返家

桃園市龍潭區一名婦人向警方報案，指其丈夫88歲劉姓老翁出門後就沒有回家，員警造訪老夫婦家，發現有老公照片隨即通報線上巡邏...

高雄幸福川救溺 男子救上岸已無生命跡象

高雄幸福川近愛河交會處今天下午發生落水意外，1名約60歲的男子疑翻過河畔欄杆落水，警、消據報，趕往救人，但未見男子，搜尋...

影／疑大浪新北瑞芳台2線79K釣客落海 全力搜救中

新北市瑞芳區台2線79.6k處，今天下午近4時據報一名釣客落海，消防局目前聯合岸巡及海巡共同搜救中。

嘉義2歲女童手被製麵機夾住 傷口深可見骨送醫救治

嘉義市李姓女童今天中午在自家手工包子店，手掌遭製麵機夾傷，嘉義市湖內消防分隊獲報到場，發現女童手掌卡在製麵機，以工具拆開...

作家遭詐近700萬 警追查車手...驚見一家3口全毒蟲

知名旅遊書籍作家日前接獲不明來電，指她涉及綁票案，須將銀行帳戶內錢財交由檢警監管，她信以為真，陸續交付提款卡、存摺、護照...

陽明山傳虎頭蜂群狂螫5名登山客 消防局奔馳送醫

台北市5名登山客在陽明山竹子湖海芋步道，因伸手驅趕虎頭蜂，惹怒虎頭蜂群，遭30、40隻虎頭蜂攻擊，消防局獲報趕抵救援，將...

警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬 他大喊「我不是小偷」

「我不是小偷」基隆市一名男子將機車鑰匙誤鎖在機車置物箱內，一直撬卻撬不開，沒想到因為這個舉動引起警察上前查問，原先懷疑是...

熱門新聞

加利牆上掛5招發財祕笈 赫見「下波疫情爆發重施故技」

鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

口罩混陸貨案 加利負責人林明進認罪350萬交保

有苦難言？加利傳月休僅二日 員工：我們真的很辛苦

南投女童疑遭虐殺埋屍案 女童生父：前妻無良還成幫兇

影／西班牙女來台自由行 騎車被跨越中線貨車撞上亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。