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母委託「全權管教」 圍棋社老師竟動手痛毆10歲童

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影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

聯合報 / 記者王長鼎江婉儀／新北即時報導

臉書在地社團「我是中和人」今天有民眾上傳一段今年8月28日一名大人動手打小孩，還掐著頸部將小孩如釘牆般壓在社區玻璃大門上的影片，引起網友暴怒痛罵，「廢物，有種你再繼續打，會讓你待在牢房讓人打。」新北市議員張志豪今天也看到網友留言，也表示會深入了解。

轄區中和警分局景安派出所執行網路巡查後主動介入，經初步了解，動手打人的是經營圍棋社的27歲朱姓男子，被打的10歲許姓男童由於常撒謊，因此許童母親才會拜託朱男「全權管教」，住在台北市的許童也從今年初就搬到中和區與朱男同住已7個多月。

據了解，許母因兒子十分調皮，又愛撒謊，自己白天要上班，無法管教，才會請圍棋社朱姓老師幫忙管教。而許母今晚帶著兒子到派出所時，看到媒體大陣仗等候，堅持不受訪也不願被媒體拍攝，也透過警方表示，不會對朱姓老師提告。

警方表示，因許母不願提告，了解後仍會依規定通報台北市政府社會局，後續交由社工介入訪視。

新北市家防中心表示，接獲案件之後會指派社工調查，了解事發經過跟家中保護功能，並提供必要協助。家防中心並表示，會提醒媽媽留意孩子身心狀況跟壓力，有必要會提供心理諮商跟輔導及後續會提供親子教育，至於施暴者圍棋社老師會送社會局，依照兒少全法裁罰最低6萬元起跳。

10歲男童疑愛撒謊，男童母親拜託圍棋社老師代為「全權管教」，日前老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，也引起網友議論。記者王長鼎／翻攝
10歲男童疑愛撒謊，男童母親拜託圍棋社老師代為「全權管教」，日前老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，也引起網友議論。記者王長鼎／翻攝
10歲男童疑愛撒謊，男童母親拜託圍棋社老師代為「全權管教」，日前老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，也引起網友議論。記者王長鼎／翻攝
10歲男童疑愛撒謊，男童母親拜託圍棋社老師代為「全權管教」，日前老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，也引起網友議論。記者王長鼎／翻攝
：老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，引起網友議論，轄區中和警方今晚將打人的朱姓男子帶返派出所了解相關案情。記者王長鼎／攝影
：老師在所住社區大廳動手打男童的影片被民眾上傳臉書在地社團，引起網友議論，轄區中和警方今晚將打人的朱姓男子帶返派出所了解相關案情。記者王長鼎／攝影

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