影／母委託「全權管教」！圍棋社老師動手痛毆10歲童惹議

臉書在地社團「我是中和人」今天有民眾上傳一段今年8月28日一名大人動手打小孩，還掐著頸部將小孩如釘牆般壓在社區玻璃大門上的影片，引起網友暴怒痛罵，「廢物，有種你再繼續打，會讓你待在牢房讓人打。」新北市議員張志豪今天也看到網友留言，也表示會深入了解。

轄區中和警分局景安派出所執行網路巡查後主動介入，經初步了解，動手打人的是經營圍棋社的27歲朱姓男子，被打的10歲許姓男童由於常撒謊，因此許童母親才會拜託朱男「全權管教」，住在台北市的許童也從今年初就搬到中和區與朱男同住已7個多月。

據了解，許母因兒子十分調皮，又愛撒謊，自己白天要上班，無法管教，才會請圍棋社朱姓老師幫忙管教。而許母今晚帶著兒子到派出所時，看到媒體大陣仗等候，堅持不受訪也不願被媒體拍攝，也透過警方表示，不會對朱姓老師提告。

警方表示，因許母不願提告，了解後仍會依規定通報台北市政府社會局，後續交由社工介入訪視。

新北市家防中心表示，接獲案件之後會指派社工調查，了解事發經過跟家中保護功能，並提供必要協助。家防中心並表示，會提醒媽媽留意孩子身心狀況跟壓力，有必要會提供心理諮商跟輔導及後續會提供親子教育，至於施暴者圍棋社老師會送社會局，依照兒少全法裁罰最低6萬元起跳。