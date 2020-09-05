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南雅釣客穿救生衣找釣點滑落墜海 海象惡劣尋獲已喪命
41歲陳姓男子今天下午到新北市瑞芳區台2線79.6k處南雅岸際釣魚，下午4點多穿著救生衣準備找釣點時，不慎滑落墜海失蹤，傍晚6點多尋獲後，送醫不治，已報請基隆地檢署相驗調查。
新北市消防人員潛水及海巡署巡防艇於附近海域搜尋，瑞芳警分局也到場協助。陳男在晚間6點多，在該海域外海約100公尺處由海巡署巡防艇尋獲，救起時陳男已無生命跡象，由海巡署巡防艇運送至基隆市八斗子漁港上岸。
新北市消防局今天下午3時56分獲報，瑞芳區台2線79.6k處，一名約40歲男性釣客不慎失足落入海中，調派1大隊1中隊6分隊，各式消防車輛18車，消防42人前往，重裝潛水人員也前往搜救。
海巡署第二（北基）巡防區指揮部指揮調派艦隊分署第一(基隆)海巡隊PP-10050巡防艇、北部分署第二岸巡隊人員及內政部空中勤務總隊空偵機等搜救能量前往處理。
岸際湧浪強勁，現場海象十分惡劣，下午5點半空偵機發現落海釣客，施放煙標定位，並協請巡防艇前往救援，該艇派人下水將落海民眾拉起，發現已無呼吸心跳、臉色發紫，海巡人員實施CPR，送至回八斗子漁港。
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