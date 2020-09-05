駕車逆向撞女學生 雲林女里長鞠躬道歉負責到底

雲林縣斗六市鎮北里長林怡君昨晚駕車行經斗六市內環路橋前，逆向撞到騎腳踏車的女高中生，造成女學生腦震盪、臉部撕裂傷，林怡君今天鞠躬道歉，她說，做了不良示範，會負責到底。

警方表示，林怡君昨天晚上駕車行駛斗六市內環路，在靠近內環陸橋前沒有繼續往上橋的方向開，卻左轉跨越雙黃線逆向欲行駛陸橋旁的道路，此時，剛好撞上一名騎腳踏車下坡的女高中生，女學生當場倒地。

救護車據報到場，發現女學生手部挫傷、臉部有挫傷及撕裂傷，立即送醫治療。院方診斷，女學生除手、臉有挫傷、撕裂傷外，還有輕微腦震盪，所幸無生命危險，治療後，女學生已返家休養。

警方指出，林怡君酒測值為零，非酒駕肇事；女學生家屬還未對肇事駕駛提出告訴。肇事原因還需進一步調查釐清。

林怡君今天出面鞠躬道歉，她語帶哽咽表示，事故發生時，第一時間通報119處理，自己做了不良示範，是本身的問題，女學生的傷勢，一定會負責到底。

林怡君大學畢業後曾在台北擔任英語補教老師，後來為陪伴長輩返回故鄉雲林，當國小英語老師，2年前首度參選斗六市鎮北里長即當選。