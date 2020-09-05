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新竹某國小社團老師遭指打學童 縣府依法處理

中央社 / 新竹縣5日電

竹縣某國小的一名社團男老師日前帶學生戶外參觀時，疑被民眾直擊，動手打孩子屁股、還推擠孩子，民眾上前制止還遭老師回嗆。新竹縣府表示，待釐清過程後，將依法處理。示意圖／ingimage
竹縣某國小的一名社團男老師日前帶學生戶外參觀時，疑被民眾直擊，動手打孩子屁股、還推擠孩子，民眾上前制止還遭老師回嗆。新竹縣府表示，待釐清過程後，將依法處理。示意圖／ingimage

竹縣某國小的一名社團男老師日前帶學生戶外參觀時，疑被民眾直擊，動手打孩子屁股、還推擠孩子，民眾上前制止還遭老師回嗆。新竹縣府表示，待釐清過程後，將依法處理。

有民眾在臉書（Facebook）社團「小一聯盟」貼文指出，8月26日在台中科博館的太空劇場下午3時場次，疑有某國小社團男老師帶學生參訪時，途中老師推擠學生，還直接抓孩子打屁股，而在幫孩子交換位子時，很用力拉扯孩子手臂。

民眾表示，現場有熱心媽媽擔心孩子受傷，上前制止男子行為，卻遭到回嗆說「去告我啊！」，還動手推擠熱心媽媽，一旁的孩子全都現場目睹。

民眾說，在現場的家長目睹後，都出聲告誡男子「不可再推人」，但男子疑似情緒失控。隨後，現場家長協助，尋求相關單位幫忙。

民眾表示，希望家長與社會共同監督這名男子，更擔心，男子若身為教師，平時是用此方式教導孩子，對孩子教育恐會有負面影響，而男子的行為，也很可能是社會的未爆彈。

對此，新竹縣政府教育處指出，經接獲此疑似帶隊老師不當管教事件，教育處已進行相關通報與緊急處理，待完成相關調查程序後，將依相關法規進行處理。

教育處表示，這次參訪行程，為這間國小的暑期課後社團所安排，由2名社團老師（非該校老師）帶隊，並有4名陪同家長，帶二至五年級共29名學生，於8月26日至台中科博館。

對於民眾所控訴老師打小孩、拉扯等狀況，教育處指出，目前已進行調查，仍需釐清事發過程。

教育處表示，未來也將督促課後相關社團、課後照顧班的行政人員及教師遵守相關法律，務必秉持教育專業，以耐心、愛心照顧孩子。

新竹

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