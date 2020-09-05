作家遭詐近700萬 警追查車手...驚見一家3口全毒蟲

知名旅遊書籍作家日前接獲不明來電，指她涉及綁票案，須將銀行帳戶內錢財交由檢警監管，她信以為真，陸續交付提款卡、存摺、護照及近700萬元財物給詐欺車手；警方獲報後循線追查，近日涉案車手逮捕到案。

警方調查，年約35歲的K姓女子是知名旅遊書作家。她7月間接獲詐騙電話，稱其金融帳戶遭受盜用，已涉及綁票案，須將帳戶內財物交由檢警單位進行監管，還鬼扯「銀行易將個資外洩」，要求K女花400餘萬元買來金條，在外包裝上按捺指紋，用以交付給調查人員。

K女聽聞後不疑有他，立刻到銀行取款，在1個月內分10次，依指示到公廁、公園等特定地點「丟包」財物，讓詐欺車手伺機取走，前後共損失680萬餘元。

警方8月底接獲K女報案後，鎖定涉案的20歲高姓男子，近日循線前往桃園市將高男拘捕到案時，意外發現高男及其哥哥、母親3人皆有吸食毒品習慣，也在其住處查獲有少量毒品安非他命，高男哥哥更曾因涉及竊盜案遭桃園地檢署通緝。

高男到案後供稱，擔任詐欺車手期間以每次面交款項中抽取百分之一做為佣金，從K女手中騙來的680萬餘元同樣已透過「丟包」方式交付給詐欺上游；警詢後全案依涉嫌違反毒品危害防制條例將高男一家3口送辦，高男多吃上詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，高男哥哥因具通緝身分，後續也將解送歸案，另將持續追查詐欺集團上游成員。

據悉，台北市近期類似詐欺案件有增多趨勢，詐團除以常見的「假檢警」手法行騙，還特別要求被害人依指示「丟包」財物；基層員警認為，此舉可能是為了避免車手面交時，被警方抓個正著。