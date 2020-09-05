警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬 他大喊「我不是小偷」

「我不是小偷」基隆市一名男子將機車鑰匙誤鎖在機車置物箱內，一直撬卻撬不開，沒想到因為這個舉動引起警察上前查問，原先懷疑是否為在偷車的小偷，後來核對身分後才確認是車主，還幫忙撬開拿到鑰匙，終於把車發動。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所警員陳君亭、龍懋騰，前晚執行巡邏勤務巡經復興路超商時，看到超商門口一名男子在機車旁，使勁翻抬坐墊企圖拿取置物箱內物品，懷疑是否在偷車，馬上上前盤查詢問。

這名男子看見員警趨近盤查，也嚇了一跳，急忙大喊表示「我不是小偷」，向員警解釋他到超商購物，因習慣性將包包放進機車置物箱內蓋上坐墊，正要騎車離去時才發現機車鑰匙在包包裡，時值深夜機車行、鎖匙店都已打烊，只好自己嘗試硬將坐墊扳開取出包包。