快訊

衛福部預告肉品應標示 攤商痛批：切一塊兩塊怎麼標

最新5G排名 台灣第四！這個國家竟打敗韓國搶下冠軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬 他大喊「我不是小偷」

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

「我不是小偷」基隆市一名男子將機車鑰匙誤鎖在機車置物箱內，一直撬卻撬不開，沒想到因為這個舉動引起警察上前查問，原先懷疑是否為在偷車的小偷，後來核對身分後才確認是車主，還幫忙撬開拿到鑰匙，終於把車發動。

基隆市警察局第四分局中華路分駐所警員陳君亭、龍懋騰，前晚執行巡邏勤務巡經復興路超商時，看到超商門口一名男子在機車旁，使勁翻抬坐墊企圖拿取置物箱內物品，懷疑是否在偷車，馬上上前盤查詢問。

這名男子看見員警趨近盤查，也嚇了一跳，急忙大喊表示「我不是小偷」，向員警解釋他到超商購物，因習慣性將包包放進機車置物箱內蓋上坐墊，正要騎車離去時才發現機車鑰匙在包包裡，時值深夜機車行、鎖匙店都已打烊，只好自己嘗試硬將坐墊扳開取出包包。

員警也半信半疑，經核對車主及男子身分確認無誤後，才了解並不是在偷車，員警當天協助翻抬坐墊，用力一扳順利將置物箱內的包包及機車鑰匙一併取出。男子頻頻向員警道謝，並及表示以前也有發生過類似情況，他花半個多小時才取出鑰匙，幸好有員警幫忙。

警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬，他大喊「我不是小偷」。記者游明煌／翻攝
警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬，他大喊「我不是小偷」。記者游明煌／翻攝
警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬，他大喊「我不是小偷」。記者游明煌／翻攝
警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬，他大喊「我不是小偷」。記者游明煌／翻攝

超商 警察 基隆

延伸閱讀

擅改社會考卷成績 新北國小女教師遭記大過1次

基隆節能家電補助來了每電戶最高8千元 9月全線上申請

強盜性侵17年才落網判12年 女：我的家庭再也回不去了

台中大智路打通 復興路四段今晚進行道路改善

相關新聞

陽明山傳虎頭蜂群狂螫5名登山客 消防局奔馳送醫

台北市5名登山客在陽明山竹子湖海芋步道，因伸手驅趕虎頭蜂，惹怒虎頭蜂群，遭30、40隻虎頭蜂攻擊，消防局獲報趕抵救援，將...

作家遭詐近700萬 警追查車手...驚見一家3口全毒蟲

知名旅遊書籍作家日前接獲不明來電，指她涉及綁票案，須將銀行帳戶內錢財交由檢警監管，她信以為真，陸續交付提款卡、存摺、護照...

警看到有人撬機車沒抓還幫忙撬 他大喊「我不是小偷」

「我不是小偷」基隆市一名男子將機車鑰匙誤鎖在機車置物箱內，一直撬卻撬不開，沒想到因為這個舉動引起警察上前查問，原先懷疑是...

影／台南警方「零時差」處理車禍 民眾笑稱效率真好

「第一次看車禍警察這麼有效率，一次還5台」台南市南區大同路二段昨晚發生兩機車追撞車禍，適逢台南市警六分局5台巡邏車甫抵達...

竹南鎮立圖書館電梯故障 女性館員受困40分鐘

苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯，苗栗縣消防局據報趕往，並聯繫電梯維修...

北市又見棋牌社涉賭 賭客以振興三倍券兌幣下注

近期有賭博業者藉棋牌社名義在萬華區西昌街上開店聚賭，還開放賭客以振興三倍券行賭，警方昨晚前往搜索，當場查獲員工、賭客共1...

海象突變！宜蘭蘇澳湧浪打翻竹筏 3人落海1死1傷

宜蘭蘇澳鎮一艘竹筏今天在內埤海域作業時，被大浪打翻，船上3名船員落海，2人自行脫困游上岸獲報，另一名58歲林姓船員上午8...

排隊人潮「泰」超過？夜市泰奶闆娘慘遭隔壁攤商潑熱水

生意「泰」好招嫉妒？高雄市瑞豐夜市泰式奶茶林姓女老闆，前天突然被隔壁臭豆腐攤曾姓老闆「潑熱水」警告，雙手都被熱水燙傷。林...

影／騎士超車擦撞同向機車倒對向車道 遭輾頭斃命

新北市中和區今天發生一起死亡車禍，騎乘機車的魏姓男子疑似先與同向機車發生擦撞，倒地時因連人帶車越過雙黃線，慘遭對向汽車當...

九一交通大執法 台中「時、空管理」保護行人

交通部、內政部警政署9月1日起，針對全台啟動為期1個月交通大執法，台中市交通局及警察局配合中央政策多管齊下，除對未遵守交...

影／蒙古大學生夜店狂歡 酒駕被警攔拔腿就跑仍被逮

蒙古籍的男子巴特與女子柑拔來台就讀大學，今天凌晨2人前往台中市南屯區夜店狂歡後，酒後的巴特騎機車載柑拔欲返回家，途經向上...

台中清水港埠路改裝車聚集飆車甩尾 警方周末加強取締

台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，巨大聲響，吵得附近住戶睡不著。清水警分局調閱沿線監視器...

熱門新聞

情侶台中高美濕地民宿燒炭輕生 老闆嚇壞急報警

南投4歲女童疑似遭虐待殺害案 最後身影曝光

加利混用陸製口罩 名嘴爆：老闆同一人是巧合？

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

不只加利 指揮中心：還有一家口罩國家隊曾進口非醫療用口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。