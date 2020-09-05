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影／台南警方「零時差」處理車禍 民眾笑稱效率真好

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「第一次看車禍警察這麼有效率，一次還5台」台南市南區大同路二段昨晚發生兩機車追撞車禍，適逢台南市警六分局5台巡邏車甫抵達事故現場旁網咖執行擴大臨檢，員警見狀零時差處理這場交通事故，並拿出交通錐確保兩傷者安全，所幸兩傷者並無大礙。交通分隊表示，事故原因仍待釐清。

假日前夕，台南市警六局昨晚執行擴大臨檢勤務，11時02分抵達大同二段網咖臨檢點，5台巡邏車陸續在網咖停妥後，員警下車後，聽到「碰！」聲響，兩機車騎士追撞後，車腹擦撞地面畫出一道火花，員警跨步零時差抵達現場，處理車禍事故。

附近民眾笑稱，第一次看車禍警察這麼有效率，一次還來5台。「為何從後面撞他？」民眾搞不懂，後車機車騎士恍神追撞前方機車。而事故現場是台一省道台南往高雄要道，來往車輛多且快速，所幸警方即時處理兩機車車禍現場，事態才未擴大。

而案發地點位在南區大忠里，上周才裝好路口監視器，目前有6台主機、61個鏡頭，車禍發生後，警方調閱巷弄路口監視器，還原事故原委。大忠里辦公室表示，幅員遼闊，後續每年會再繼續增設重要道路監視器。

台南市南區大同路二段昨晚發生兩機車追撞車禍，適逢台南市警六分局抵達網咖擴大臨檢，零時差處理車禍事故。記者邵心杰／翻攝
台南市南區大同路二段昨晚發生兩機車追撞車禍，適逢台南市警六分局抵達網咖擴大臨檢，零時差處理車禍事故。記者邵心杰／翻攝
附近民眾笑稱，第一次看車禍警察這麼有效率，一次還來5台。記者邵心杰／翻攝
附近民眾笑稱，第一次看車禍警察這麼有效率，一次還來5台。記者邵心杰／翻攝

事故 車禍 臨檢

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