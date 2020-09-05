假裝親友急用錢、假綁架詐騙老梗層出不窮 警籲小心
警方發現詐騙集團以佯裝親友急用錢，或假綁架民眾慌張害怕心理詐騙案例仍層出不窮，台南善化派出所最近1天更接連發生，呼籲民眾無論接到疑似綁架或可疑電話，應先報警或打165反詐騙專線查證，以保障生命財產安全。
警方調查，善化62歲胡姓男子接獲來電，指在南科上班的兒子替朋友擔保90萬元並簽立本票，結果朋友跑路找了三個月都找不到，現在只好抓他來解決這件事情，要他趕快準備好錢將兒子贖回。
胡姓被害人一聽心裡慌亂，趕緊打電話給兒子，但是都沒人接電話，更為緊張一直連忙重覆撥打，還好他也向警方報案，善化派出所警員張哲偉、詹雅婷隨即趕往了解情況，警方到場後不一會兒，被害人兒子走進屋內問「是怎一回事？」警方說明事情原由後其子稱他是看到未接來電，想說人剛好在家附近，便回家探望一下，被害人看到兒子安然無恙，才放下心來驚覺是詐騙。
員警說，其實這類假綁架詐騙早已司空見慣，是詐騙集團常用的老手法，起先謊稱當事人之家屬遭綁架，說詞多是欠錢、糾紛等事由，再假冒其家屬被打發出哭泣及呻吟聲，讓當事人信以為真，造成心理上混亂，趁機要求不得通報警方及電話要保持聯絡不得掛斷，讓當事人無法查證真偽並遙控當事人前往提款，將款項交給指定人士或放置指定地點，等當事人發覺時已財去人空。
善化警分局呼籲民眾應常與家人聯繫，必要時利用LINE、臉書等社群軟體與親友建立第二種聯繫管道作為求證用，避免因無法掌握行蹤而掉入詐騙陷阱。
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