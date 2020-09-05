影／豔陽下婦被曬昏路倒臉受傷 短暫失憶不知發生何事

台中市民葉姓婦人9月1日中午外出，因天氣炎熱路倒臉部受傷，經路人發現報警，員警發現她眼神渙散，她表示完全不記得發生什麼事，也不清楚為何自己身在該處，幸她還記得自己的身分證號碼，讓員警獲得尋找家屬的線索，員警先將她送醫，再循線找到她的家人。

中市警三分局勤工派出所員警，於9月1日中午，獲報南區德富路有名婦人倒在路上，員警隨即趕往現場。現場2名熱心房仲向警方表示，適才騎車經過，發現竟有名婦人倒在路邊停放車輛的縫隙中，發現婦人因跌倒臉部受傷，不敢隨意移動，且因天氣炎熱，便先將傘放她身旁遮陽。

警員林冠廷、警員瓦力司.比尤發現葉姓婦人（65歲）睜著雙眼但眼神渙散，無法動彈，她表示完全不記得發生什麼事，也不清楚為何自己身在該處，好在還記得自己的身分證號碼，讓員警獲得尋找家屬的線索。

員警待救護車將葉姓婦人送醫後，前往其住處尋找家人，警方才向大樓管理室告知來意欲尋找葉婦家屬時，旁邊1位男子大聲的說：「那是我太太！」原來葉婦丈夫出門買午餐，出去前還特地鎖門，沒想到才短短10分鐘，返家後就發現妻子不見了，

男子表示妻子先前車禍有暫時失憶的後遺症，擔心發生意外，急忙至大樓管理室調閱監視器畫面找人，發現妻子在他出門5分鐘後也跟著開門離家，前往何處卻毫無頭緒，從警方口中得知妻子跌倒送醫，便急忙趕往醫院探視。