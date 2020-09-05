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竹南鎮立圖書館電梯故障 女性館員受困40分鐘

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯，苗栗縣消防局據報趕往，並聯繫電梯維修人員到場處理並排除故障，受困約40分鐘的館員終於脫困。

苗栗縣消防局指出，消防局第二救災救護大隊竹南分隊昨晚接獲民眾報案，竹南鎮立圖書館有人受困在電梯內，竹南消防分隊出動救護車及器材車前往，由分隊長林子翔帶班前往救援，抵達現場後，發現電梯內有1人受困，意識清醒，指揮官立即指示救護人員給予心理支持及安撫。

救援人員使用器材嘗試打開電梯外門並同步聯繫電梯維修人員盡速到場，經15分鐘的搶救，順利將電梯外門打開，但發現電梯卡在6樓及7樓間，僅有一半的的電梯空間，維修人員以手動控制方式將電梯降至6樓，讓受困者順利脫困，她的意識清楚也未受傷，拒絕送醫。

竹南鎮公所表示，昨晚圖書館辦理成人班的日語研習課程，9點結束後方姓館員整理完場地準備下樓，不料電梯發生故障，幸好故障及時排除。

消防局第二救災救護大隊長曹春風表示，電梯發生緊急狀況時，確保乘客與自身安全是最優先的要務，應保持冷靜勿慌亂，採取適當正確因應措施，才能幫助乘客或自己安然脫離困境。

苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯內，維修人員隨後到場協助處理。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮立圖書館昨晚9點多發生電梯故障，卡在6、7樓之間，一名女性館員受困電梯內，維修人員隨後到場協助處理。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣竹南鎮立圖書館。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮立圖書館。記者胡蓬生／攝影

電梯 圖書館 苗栗縣

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