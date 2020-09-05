海象突變！宜蘭蘇澳湧浪打翻竹筏 3人落海1死1傷

宜蘭蘇澳鎮一艘竹筏今天在內埤海域作業時，被大浪打翻，船上3名船員落海，2人自行脫困游上岸獲報，另一名58歲林姓船員上午8時許被發現在海上漂浮，已經死亡。

嚴姓船長表示，他們3人凌晨出海釣魚，當時海象還算平穩，怎知道破曉後起了變化，突然湧浪，竹筏一下子就被浪打翻。

海巡署第一巡防區表示，今天清晨6時許接獲消防局通報，即派遣海巡署北部分署第一岸巡隊南興、蘇澳安檢所及線上巡邏組前往支援，並派出蘇澳海巡隊巡邏艇、申請空勤總隊直升機、發動附近漁船，從陸海空投入搜救。

馬賽消防分隊出動空拍機進行空域搜尋，但只看到被沖上岸的竹筏；海巡人員趕抵場時，竹筏上53歲胡姓船員、51歲嚴姓船長已自行游上岸，意識清醒，其中胡姓船員全身多處擦傷，由南方澳消防分隊初步清洗、包紮後，送到博愛醫院治療，沒有生命危險，另一名林姓船員則未尋獲。