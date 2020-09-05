排隊人潮「泰」超過？夜市泰奶闆娘慘遭隔壁攤商潑熱水

生意「泰」好招嫉妒？高雄市瑞豐夜市泰式奶茶林姓女老闆，前天突然被隔壁臭豆腐攤曾姓老闆「潑熱水」警告，雙手都被熱水燙傷。林女氣不過，昨天深夜負氣到派出所告對方傷害，警方已通知曾男到案說明。

據了解，經營臭豆腐攤位的曾姓老闆，疑不滿隔壁泰式奶茶攤位的客人，排隊排得太過來、占用到他攤前，一時盛怒，拿熱水潑往泰奶攤林姓女老闆。曾潑水後逃之夭夭，只留下雙手燙傷的林女苦苦在夜市待援；警方據報趕抵，只有看到林女一人，於是先協助她就醫，幸好送醫救治並無大礙。