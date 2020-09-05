影／騎士超車擦撞同向機車倒對向車道 遭輾頭斃命

新北市中和區今天發生一起死亡車禍，騎乘機車的魏姓男子疑似先與同向機車發生擦撞，倒地時因連人帶車越過雙黃線，慘遭對向汽車當場輾斃，警方獲報立即派員封鎖現場，確實肇事原因有待警方進一步調查釐清。

今天上午7時20分左右，機車騎士魏姓男子（60歲）騎車從中和區錦和路往圓通路方向行駛時，疑似欲超越同向薛姓男子（37歲）的機車時，兩車不慎發生擦撞，魏男疑失去重心，連人帶車滑向對向車道，遭對向正好經過的黃姓男子（29歲）所駕駛汽車輾過頭部當場死亡。