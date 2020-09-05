九一交通大執法 台中「時、空管理」保護行人

交通部、內政部警政署9月1日起，針對全台啟動為期1個月交通大執法，台中市交通局及警察局配合中央政策多管齊下，除對未遵守交通規則的汽機車及行人加強宣導裁罰，也針對行人以時間、空間兩主軸加強管理，包括在商圈設置「行人專用時相」、加寬「行人穿越線」、調控行人號誌等方式，改善大台中交通環境。

交通局表示，針對時間管理部分，逢甲商圈、一中商圈等人潮眾多處，將運用「行人專用時相」，禁止任何方向車輛通過，獨立時間專供行人通行，減少人車爭道，同時調控行人號誌，減少塞車情形；空間管理部分，除加寬行人穿越線並搭配綠色斑馬線，也將設置行人庇護島，降低行人通過馬路的風險。另交通局也在如勤美商圈等狹小巷弄以綠色標線標示人行道，加強行人安全。