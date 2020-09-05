快訊

直播／衛福部訂出美豬4大部位標準 內臟跟腎比CODEX更嚴格

加利口罩6大更換要點！ 藥師公會：到對的地點才能換貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中清水港埠路改裝車聚集飆車甩尾 警方周末加強取締

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，巨大聲響，吵得附近住戶睡不著。清水警分局調閱沿線監視器，通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單。警方也於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務，嚇阻這群飆車族。

上月30日凌晨1時許，多部改裝車於台中市清水區港埠路三段北上呼嘯而過，排氣管巨大聲量，吵醒附近許多民眾，甚至有民眾看見幾輛車在大馬路上甩尾，相當誇張。清水警分局調閱沿線監視器，已通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單，持續過濾查緝其他車輛駕駛。

清水警分局於每周五至日晚間11時起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水南北向匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置多處路檢點、守望點、機動測速照相點、機動快打巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務；另於本周起晚間更結合南北鄰近轄區烏日、大甲分局，實施區域聯防專案性取締勤務，將透過蒐證陸續對違規車主裁罰。

清水分局表示，分局每周日於凌晨0至4時均規劃沙鹿、梧棲、清水等3區共計8處，以守望或巡邏等方式，加強執行取締及防制飆車、危險駕車及改裝車等勤務，每次使用警力16至24名不等。

清水警分局長張啓祥說，本分局自本周五起，將加強規劃熱門時段及路段警力佈署，針對競速或甩尾等違規車輛發動線上攔查及透過沿線佈點蒐證方式追查，對於違規車主進行嚴格取締裁罰或移送法辦，決不寛貸，以維護用路人安全。

台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，清水警分局於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務。圖／清水分局提供
台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，清水警分局於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務。圖／清水分局提供
台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，清水警分局於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務。圖／清水分局提供
台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，清水警分局於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務。圖／清水分局提供

車主 台中市 國道

延伸閱讀

昔10大槍擊要犯 桃市議員段樹文首質詢警局長

老少咸宜玩台中清水！1日行程排好了，先從鐵馬出發

全國路口安全執法 清水阿伯闖紅燈被罰1800元

影／鬼月廟會陣頭街頭打架 清水警方帶回二人

相關新聞

海象突變！宜蘭蘇澳湧浪打翻竹筏 3人落海1死1傷

宜蘭蘇澳鎮一艘竹筏今天在內埤海域作業時，被大浪打翻，船上3名船員落海，2人自行脫困游上岸獲報，另一名58歲林姓船員上午8...

排隊人潮「泰」超過？夜市泰奶闆娘慘遭隔壁攤商潑熱水

生意「泰」好招嫉妒？高雄市瑞豐夜市泰式奶茶林姓女老闆，前天突然被隔壁臭豆腐攤曾姓老闆「潑熱水」警告，雙手都被熱水燙傷。林...

影／騎士超車擦撞同向機車倒對向車道 遭輾頭斃命

新北市中和區今天發生一起死亡車禍，騎乘機車的魏姓男子疑似先與同向機車發生擦撞，倒地時因連人帶車越過雙黃線，慘遭對向汽車當...

影／西班牙女來台自由行 騎車被跨越中線貨車撞上亡

持觀光簽證來台旅遊的26歲西班牙女子，昨晚騎機車回屏東縣滿州鄉寄宿的民宿途中，在縣道200滿州鄉長樂村分水嶺路段疑被跨越...

鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

「送肉粽」是台灣民間喪葬習俗，大部分在彰化沿海舉行，近年範圍有擴大趨勢；有網友在臉書社團「綠豆嘉義人」貼嘉義縣民雄鄉興南...

九一交通大執法 台中「時、空管理」保護行人

交通部、內政部警政署9月1日起，針對全台啟動為期1個月交通大執法，台中市交通局及警察局配合中央政策多管齊下，除對未遵守交...

影／蒙古大學生夜店狂歡 酒駕被警攔拔腿就跑仍被逮

蒙古籍的男子巴特與女子柑拔來台就讀大學，今天凌晨2人前往台中市南屯區夜店狂歡後，酒後的巴特騎機車載柑拔欲返回家，途經向上...

台中清水港埠路改裝車聚集飆車甩尾 警方周末加強取締

台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，巨大聲響，吵得附近住戶睡不著。清水警分局調閱沿線監視器...

桃園國際路深夜砸爛19輛車 酒醉男醒來稱全忘了

桃園黃姓男子今凌晨酒醉搭朋友車回家，途中發酒瘋下車拿球棒亂砸，一連打破國際路沿途19輛車車窗，導致玻璃碎裂一地，還有車後...

屏東男大生八通關田調墜谷死 多日高難度救援今遺體運下山

屏東大學19歲杜姓男大生隨師長赴八通關古道田野調查，2日途經土葛大崩壁時，不幸失足墜200公尺深谷死亡，花蓮救難人員、空...

台東地方法院驚傳火警 疑電線走火

台東地方法院今天晚間9點多傳出火警，警消據報趕抵救援，火勢10分鐘內撲滅，沒有人何傷亡，初步研判疑為電線走火所致。

昔10大槍擊要犯 桃市議員段樹文首質詢警局長

桃園市議員段樹文曾被警政署列為10大槍擊要犯，昨天他首度質詢市警局長陳國進，格外引起矚目。段樹文認為，桃園市首度試辦派出...

熱門新聞

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

加利老闆稱被政府騙簽約 經濟部秀白紙黑字合約打臉

情侶台中高美濕地民宿燒炭輕生 老闆嚇壞急報警

新竹人無奈喝洗屍水？竹東殯葬廢水遭疑排向頭前溪

屏科大研究生失聯22天 家人「不論生死」懸賞30萬元

南投4歲女童疑似遭虐待殺害案 最後身影曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。