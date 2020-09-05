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台中清水港埠路改裝車聚集飆車甩尾 警方周末加強取締
台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，巨大聲響，吵得附近住戶睡不著。清水警分局調閱沿線監視器，通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單。警方也於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務，嚇阻這群飆車族。
上月30日凌晨1時許，多部改裝車於台中市清水區港埠路三段北上呼嘯而過，排氣管巨大聲量，吵醒附近許多民眾，甚至有民眾看見幾輛車在大馬路上甩尾，相當誇張。清水警分局調閱沿線監視器，已通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單，持續過濾查緝其他車輛駕駛。
清水警分局於每周五至日晚間11時起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水南北向匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置多處路檢點、守望點、機動測速照相點、機動快打巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務；另於本周起晚間更結合南北鄰近轄區烏日、大甲分局，實施區域聯防專案性取締勤務，將透過蒐證陸續對違規車主裁罰。
清水分局表示，分局每周日於凌晨0至4時均規劃沙鹿、梧棲、清水等3區共計8處，以守望或巡邏等方式，加強執行取締及防制飆車、危險駕車及改裝車等勤務，每次使用警力16至24名不等。
清水警分局長張啓祥說，本分局自本周五起，將加強規劃熱門時段及路段警力佈署，針對競速或甩尾等違規車輛發動線上攔查及透過沿線佈點蒐證方式追查，對於違規車主進行嚴格取締裁罰或移送法辦，決不寛貸，以維護用路人安全。
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