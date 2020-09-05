台中清水港埠路改裝車聚集飆車甩尾 警方周末加強取締

台中市清水區港埠路三段上月30日凌晨出現多輛改裝車聚集競速、甩尾，巨大聲響，吵得附近住戶睡不著。清水警分局調閱沿線監視器，通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單。警方也於每周五至周日晚間，規劃防制危險駕車取締勤務，嚇阻這群飆車族。

上月30日凌晨1時許，多部改裝車於台中市清水區港埠路三段北上呼嘯而過，排氣管巨大聲量，吵醒附近許多民眾，甚至有民眾看見幾輛車在大馬路上甩尾，相當誇張。清水警分局調閱沿線監視器，已通知一名駕駛到案說明，除約制外並開立危險駕車舉發單，持續過濾查緝其他車輛駕駛。

清水警分局於每周五至日晚間11時起，從國道4號交流道及台61線西濱快速道路清水南北向匝道起至港埠路等平面道路，沿線設置多處路檢點、守望點、機動測速照相點、機動快打巡邏警力3組等實施防制危險駕車、取締酒駕等專案性勤務；另於本周起晚間更結合南北鄰近轄區烏日、大甲分局，實施區域聯防專案性取締勤務，將透過蒐證陸續對違規車主裁罰。

清水分局表示，分局每周日於凌晨0至4時均規劃沙鹿、梧棲、清水等3區共計8處，以守望或巡邏等方式，加強執行取締及防制飆車、危險駕車及改裝車等勤務，每次使用警力16至24名不等。