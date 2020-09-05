影／西班牙女來台自由行 騎車被跨越中線貨車撞上亡

持觀光簽證來台旅遊的26歲西班牙女子，昨晚騎機車回屏東縣滿州鄉寄宿的民宿途中，在縣道200滿州鄉長樂村分水嶺路段疑被跨越分隔線的小貨車撞上，消防隊據報趕到現場，將在山坡水溝中、壓在貨車底下的西班牙女遊客救出時，已無呼吸和心跳，送醫急救一度恢復呼吸心跳，仍因傷重宣告不治。

滿州消防分隊昨晚8時42分接獲民眾報案，指滿州鄉長樂村往分水嶺有車禍受困案件，出動滿州、恆春分隊共4車10人出勤，消防隊到達現場，發現1重機車與小貨車車禍並擠壓在山坡水溝中，機車騎士受困在大貨車及機車下方，救護人員使用絞盤機將貨車車頭移開救出傷者，送往恆春旅遊醫院急救。

警方調查，31歲的劉姓駕駛當時沿滿州鄉縣道200線東往西行駛，26歲的西班牙籍女子騎機車往東行駛，劉在縣200線22.8公里因閃避不明物體跨越行車分向線，撞上對向車道後的西班牙籍女騎士，機車車體嚴重變形，現場留有有安全帽，消防員緊急救護並送往恆春旅遊醫院急救，因頭部受傷嚴重，身體多處骨折，11時40分急救無效宣告死亡。