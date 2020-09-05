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影／西班牙女來台自由行 騎車被跨越中線貨車撞上亡
持觀光簽證來台旅遊的26歲西班牙女子，昨晚騎機車回屏東縣滿州鄉寄宿的民宿途中，在縣道200滿州鄉長樂村分水嶺路段疑被跨越分隔線的小貨車撞上，消防隊據報趕到現場，將在山坡水溝中、壓在貨車底下的西班牙女遊客救出時，已無呼吸和心跳，送醫急救一度恢復呼吸心跳，仍因傷重宣告不治。
滿州消防分隊昨晚8時42分接獲民眾報案，指滿州鄉長樂村往分水嶺有車禍受困案件，出動滿州、恆春分隊共4車10人出勤，消防隊到達現場，發現1重機車與小貨車車禍並擠壓在山坡水溝中，機車騎士受困在大貨車及機車下方，救護人員使用絞盤機將貨車車頭移開救出傷者，送往恆春旅遊醫院急救。
警方調查，31歲的劉姓駕駛當時沿滿州鄉縣道200線東往西行駛，26歲的西班牙籍女子騎機車往東行駛，劉在縣200線22.8公里因閃避不明物體跨越行車分向線，撞上對向車道後的西班牙籍女騎士，機車車體嚴重變形，現場留有有安全帽，消防員緊急救護並送往恆春旅遊醫院急救，因頭部受傷嚴重，身體多處骨折，11時40分急救無效宣告死亡。
雙方表示，2人檢測均無酒駕行為，肇事原因初步調查為小貨車跨越行車分向線至對向車道撞上西班牙籍女騎士；該名女子為西班牙籍，持觀光簽證隻卩來台，寄宿在滿州鄉港仔村一家民宿，已循程序通報外交單位處理後事。
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