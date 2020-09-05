桃園國際路深夜砸爛19輛車 酒醉男醒來稱全忘了

桃園黃姓男子今凌晨酒醉搭朋友車回家，途中發酒瘋下車拿球棒亂砸，一連打破國際路沿途19輛車車窗，導致玻璃碎裂一地，還有車後照鏡也慘遭砸爛，居民深夜被吵醒查看，驚見整排車都遭殃直呼「也太誇張！」警方獲報找到黃，他清醒後竟說都不清楚，警方也通知被害車子到案提告毀損。

有民眾深夜見狀拍照錄影PO網，納悶問「國際路發生什麼事？整排車被砸」，網友見狀紛紛留言說，「超級誇張！」「車子要難過了」、「車子好可憐，受無妄之災」。

桃園分局調查，今深夜1點半勤務指揮中心接獲民眾報案，表示國際路、永安路一帶有酒醉男子大聲咆哮，還手持球棒揮舞，一連亂砸路邊好幾輛車車窗，警方出動快打部隊到場攔查圍捕。

警方說，大約在離事故現場約100公尺附近，攔查到1輛閻姓女子駕駛的小客車，一旁搭載黃姓男子（32歲）嚴重酒醉，講話語無倫次，經詢問確認就是他亂砸車，閻女也說當時和黃去朋友家聚會，後來黃喝醉就開車要送他回家。

閻女表示，當時行經國際路時，黃就突然要求停車，還拿車上球棒下車往路邊車輛猛砸，她嚇到不敢勸阻，警方統計黃男一連共砸了19輛車，多數車窗破裂、碎成蜘蛛網狀，黃經酒測值高達每公升0.8毫克，還不斷和警方瞎扯「海基會、海協會」，並揚言「要升官來找我」等語。

警方表示，直到黃酒醒後告知他砸毀19輛車，黃訝異說全忘記了，只知道去喝酒後來都沒印象，警方也陸續通知被害車主到派出所，將對黃提告毀損、損害賠償。

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