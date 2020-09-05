屏東男大生八通關田調墜谷死 多日高難度救援今遺體運下山

屏東大學19歲杜姓男大生隨師長赴八通關古道田野調查，2日途經土葛大崩壁時，不幸失足墜200公尺深谷死亡，花蓮救難人員、空勤總隊歷經多日救援，今天終於吊掛成功，將他的遺體運送下山，交給家屬。

花蓮縣消防局2日下午近1時獲報，即展開救難工作，連派兩梯次共12名人力上山。3日上午近10時，救難人員在崩壁下方溪谷，發現杜男臉朝下趴在水中，一動也不動。

不過必須橫越15公尺寬的溪流搜救，困難度高，消防局再派第3梯次4名人力搭直升機將水域裝備送上山，準備將杜男遺體搬運過溪，送運至適當空曠地點，由空勤直升機吊掛下山。

4日一早搜救人員從崩壁下切溪谷，架設系統，現場人員必須先垂降約50公尺高度到溪底，再橫渡15公尺寬溪流、游過深潭到患者位置救援。中午時分將杜男固定完成，移動至吊掛點待命。

不過，空勤直升機昨天下午從花蓮起飛，下午1時53分抵達現場後，因為下雨，機長評估無法吊掛，無功而返。