台中市警三分局長空中獻聲 宣導行人路權、反詐騙

為配合內政部警政署「路口安全大執法」專案勤務，台中市警三分局長廖國政昨天上午，至警察廣播電台台中台錄製行人路權交通宣導及反詐騙宣導，透過獻「聲」說法，陪伴駕駛人共度行車時光，適時提醒駕駛人注意行人路權，也感謝警察廣播電台提供此一機會讓警方能宣導當前重點工作，讓民眾對於警察的服務及用心更有感。

分局長廖國政表示，轄內有「台中火車站」及「台中轉運站」等重要交通樞紐，火車站前大智路開通在即，預計屆時將有大量人潮及車流進出，請民眾共同耐心渡過新闢道路適應期，並配合義交人員指揮行向。

「路口安全大執法」專案勤務期間，三分局將針對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉及行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等四項違規項目加強取締。

廖分局長呼籲，下了車，你我也都是走路的人，請大家發揮同理心，汽機車駕駛人行經路口時，請禮讓行人優先通行，也請行人穿越馬路時請走行人穿越道，大家共同尊重路權，才能快樂出門、平安回家。