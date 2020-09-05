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高市警方路口臨檢 逮酒駕及毒品通緝犯

中央社 / 高雄5日電

高雄市警方今天清晨在民生、五福路口設5處攔檢點執行臨檢，強大的警力具威嚇力，有民眾心虛丟擲西瓜刀，也有毒品通緝犯在前個路口急轉彎，卻被警力包抄逮捕。

新興分局清晨在民生、五福路口設5個攔檢點執行勤務，在4個小時的攔檢勤務中，就有路過的騎士因為車上有西瓜刀等物品，看到前面有員警攔檢隨即丟棄在路中間，還有攔檢查獲酒駕男女各一人。

另有一名朱姓（50歲）毒品通緝犯駕車從南往北，遠處看見前方有警方臨檢，於是在玉竹街口急右轉，被埋伏的員警發現，隨即包抄攔截，警方在他的車內起出吸食器等。

新興分局指出，會視勤務需要執行不定時不定點臨檢，今天清晨的攔檢已將3人移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臨檢 毒品 通緝

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