鬼月嘉義縣送肉粽路線曝光 在地人不解：亂跟風討人厭

「送肉粽」是台灣民間喪葬習俗，大部分在彰化沿海舉行，近年範圍有擴大趨勢；有網友在臉書社團「綠豆嘉義人」貼嘉義縣民雄鄉興南村某商城公告，內容是明晚鍾馗送吊煞科儀（送肉粽）的時間及行經路線，引發網友不安議論。

興南村長金宏癸不斷接獲村民詢問電話，他證實某商城有居民出租房子有人輕生，作法事科儀「送肉粽」，碰上鬼月，公告貼社群，引發民眾疑慮，下午屋主會在路線經過地方發公告，呼籲科儀及路線經過時間迴避。

公告說，「民雄鄉興南村某商城，6日晚間9點至12點，舉辦鍾馗送吊煞科儀（送肉粽）安撫民心，請居民這段詩間非必要，勿在外逗留，以防沖犯，造成不便請見諒，預計晚間10點到12點法事儀式後，送至牛稠溪，路線經頭橋鑽石商城一左轉至文化路一華興橋（牛稠溪）；天佑眾民、平安吉祥! 」儀式主要是請法師將輕生者亡魂和煞氣送至海邊，但沿途會經過許多民宅，所以會請民眾盡量迴避。

網友留言說，「嘉義沒聽過送肉粽，亂跟風，討人厭，如果說彰化沿海那是你們的習俗，我們不排斥，但是這跟嘉義有什麼關係，硬要學！真的有夠討人厭」；「拜託，心正就好，把煞送到牛稠溪，那住牛稠溪附近居民不就很衰」，「農曆7月好兄弟放假，路上有法師操法器送煞，會不會變打群架? 」，「根本裝神弄鬼、如蒲松齡聊齋所說，鬼還怕人囉！」

民俗專家說，送煞儀式是從福建泉州傳來台灣，彰化沿海一帶尊重亡者，以肉粽暗喻上吊，作法是從屍體被發現附近廟宇做法會，規畫路線，將吊死鬼冤魂送出海，以免亡靈怨氣不消散，留在世間「抓交替」，「送肉粽」沿途有人揮動掃帚，把不乾淨陰魂驅趕出海。