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檢方證實搜索畢 加利老闆、員工被帶 調查官數錢當證物
加利公司涉嫌以大陸口罩混充為台灣國家隊所製，進入實名市場，負責人林明進今下午在台北市調查處、經濟部工業局、新北市勞工局及衛生局等單位隨行下，返回八里的工廠，隨後眾人數度進出，最後士林地檢署主任檢察官張惠菁與林明進一同上車，張惠菁表示，今天搜索已完成，也扣押相關口罩、資料等事證，案情後續會一一釐清。
對比昨天面對媒體大吐苦水，林明進今天顯得相當低調，他下午1時許快步走出工廠上車，前往台北市調處接受偵訊，下午3時30分調查處與林明進、相關政府部門一同返回工廠，林一度在工廠內神色凝重的撥電話，隨後眾人又上車離去。
晚間8時許，檢察官與調查官帶著林再度返回位於八里的工廠，約莫1小時後，調查官帶著林明進與一名身著深藍色上衣的女姓員工一同離去，另一名林姓女員工則自行開車載著兩名調查官離開，留下幾名調查官在數口罩與現金，並一一封上證物條。
張惠菁上車前表示，今天已搜索完畢，也扣到相關口罩、資料，後續案情的部分，會再一一釐清。
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