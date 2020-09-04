國道3汐止段貨車撞水泥車 男駕駛無生命跡象送醫

國道3號南下12公里靠近新台五路交流道，今天晚間7點多發生車禍，1輛7-11超商貨車與1輛水泥車碰撞，年約30歲貨車男駕駛受困車內，沒有生命跡象，消防隊約半小時後拉出他，送醫急救，國道警察正在調查事故原因。

【中央社／新北4日電】

新北市府消防局表示，國道3號南下12公里處，今天晚上7時許發生車禍。造成超商的貨車司機受困車內，被救出時已經無生命跡象，送醫急救，國道警察處理後續。

市府消防局表示，這起國道3號車禍，現場是超商貨車與水泥車發生車禍。獲報後，立即派遣汐止和秀峰分隊16人共5車前往救援。

消防員抵達後，發現後方貨車車頭嚴重扭曲變形，年約30多歲的貨車駕駛受困車內，頭部受有嚴重撕裂傷，且已失去生命徵象。

消防員立即以鐵鍊綁住貨車車頭，再將鐵鍊另一端綁在前方的水泥車，請水泥車往前行駛拉開變形的貨車車頭，貨車駕駛於晚間7時35分脫困，但已失去呼吸、心跳，送醫急救。現場3線道影響2線道，後續交國道警察處理。