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雙連幼兒園被家長控虐童 北市教育局介入調查

中央社 / 台北4日電

北市雙連幼兒園被家長控訴老師動手打孩子的頭與臉、逼吃飯等。社會局表示已發公文請教育局調查，並跟父母聯繫上，後續會針對心理諮商與法律等層面提供協助。

有家長在臉書PO文指出，台北市雙連幼兒園老師不當管教，打孩子的頭與臉；孩子吃飯速度較慢，還會被老師硬餵飯到差點嘔吐。家長並指控北市府沒有任何部門給交代。

台北市社會局表示，此案於8月28日接獲113及警察局通報進案、31日社會局正式發公文，移請教育局調查，針對是否有兒虐情事，將由教育局進行調查程序。

台北市教育局主任秘書陳素慧指出，家長9月1日打1999市民熱線投訴，2日收到社會局來函公文，已派人去園所調查訪談，並保存相關影像，看幼童是否真被不當對待或園方知情不報。

社會局表示，若調查發現有虐待情事，社會局也將依教育局的調查報告，依兒少權法第49條及第97條規定，裁處行為人新台幣6至60萬罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

社會局並指出，北投社會福利服務中心已跟父母取得聯繫，後續將會針對孩子所需的心理諮商、法律扶助等盡力協助。

雙連幼兒園則在官網發布聲明表示，相關誤解傳聞，園方始終站在誠意溝通與理性的立場，會提供資料全力配合調查，靜待結果。

教育局 北市 幼兒園

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