懷孕少婦超商遺失6萬多元現金 店長員警合力找回失主

苗栗縣25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮社苓里一家超商購物，因懷孕行動略有不便，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好皮包被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主。

苗栗縣通霄警分局表示，昨天下午3點多接獲統一超商社苓門市陳姓店長報案，表示在超商罝物架上拾獲1個皮包，內有6萬多元，警方趕赴現場調閱店內四周及路口監視器，發現畫面中一名「身懷六甲」女子神色恾張，在超商旁停車場翻找機車置物箱，疑似在尋找東西，員警立即上前向林姓少婦詢問詳情，經比對監視器畫面確認她就是皮包的主人。

她向警方表示下午騎機車至超商購物結帳後，又在超商內停留約3分鐘，逛著想看一看有沒有其他生活用品可買，等走到停車場準備騎車返家時，才驚覺隨身攜帶的皮包不見了，折返超商找尋但無所獲，她說可能因懷孕，手上又拿了許多購買的物品，行動較不便，所以才會不小心將皮包遺落在超商貨架上。

警方說，這起懷孕少婦遺失皮包的意外，在警民合作下迅速找到失主，經警方、陳姓店長及林姓少婦當場清點皮包內的現金數量，證實無誤後原封不動交還失主，少婦對超商店長拾金不昧及警方積極服務作為，連聲答謝。