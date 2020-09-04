快訊

自費醫材上限蓋牌？「民眾權益」不該是回應爭議的萬靈丹

強颱海神恐繼續增強直撲日韓 這天起全台各地轉有雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懷孕少婦超商遺失6萬多元現金 店長員警合力找回失主

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮社苓里一家超商購物，因懷孕行動略有不便，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好皮包被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主

苗栗縣通霄警分局表示，昨天下午3點多接獲統一超商社苓門市陳姓店長報案，表示在超商罝物架上拾獲1個皮包，內有6萬多元，警方趕赴現場調閱店內四周及路口監視器，發現畫面中一名「身懷六甲」女子神色恾張，在超商旁停車場翻找機車置物箱，疑似在尋找東西，員警立即上前向林姓少婦詢問詳情，經比對監視器畫面確認她就是皮包的主人。

她向警方表示下午騎機車至超商購物結帳後，又在超商內停留約3分鐘，逛著想看一看有沒有其他生活用品可買，等走到停車場準備騎車返家時，才驚覺隨身攜帶的皮包不見了，折返超商找尋但無所獲，她說可能因懷孕，手上又拿了許多購買的物品，行動較不便，所以才會不小心將皮包遺落在超商貨架上。

警方說，這起懷孕少婦遺失皮包的意外，在警民合作下迅速找到失主，經警方、陳姓店長及林姓少婦當場清點皮包內的現金數量，證實無誤後原封不動交還失主，少婦對超商店長拾金不昧及警方積極服務作為，連聲答謝。

通霄警分局呼籲民眾，不論出門遊玩或購物，要養成良好習慣，隨時留意自身財物安全且錢財不要露白，避免損失。

25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮一家超商購物，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主。圖／通霄警分局提供
25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮一家超商購物，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主。圖／通霄警分局提供
25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮一家超商購物，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主。圖／通霄警分局提供
25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮一家超商購物，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好被機警且拾金不昧的超商店長拾獲，警方接獲報案後順利將遺失物歸還失主。圖／通霄警分局提供

超商 購物 失主

延伸閱讀

好想當媽媽！女性僵直性脊椎炎患者可以懷孕生子嗎？

妻廁所產子丟垃圾桶 丈夫竟不知她懷孕

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

舊恨難忘？瑪麗亞凱莉曝被艾倫狄珍妮絲逼喝酒認懷孕

相關新聞

獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

新北市八里區加利科技股份有限公司遭爆出進口337萬片陸製口罩，混用在口罩國家隊配送量中，引發各界震驚。據傳，該事件的吹哨...

台南山上疑機車和腳踏車事故 機車騎士摔落6公尺邊坡

台南市山上區178道路往豐德電廠爬坡處，下午4點50分疑似有機車與腳踏車事故，機車騎士摔下邊坡約5-6公尺深，另腳踏車騎...

台61線南下路段 聯結車自撞封閉漢寶南下出口

一輛聯結車今天下午約4點40分行駛台61線南下，在漢寶匝道出口前，不慎自撞護欄，堵住出口，幸無人受傷。警方據報封閉漢寶南...

懷孕少婦超商遺失6萬多元現金 店長員警合力找回失主

苗栗縣25歲林姓少婦昨天下午在苑裡鎮社苓里一家超商購物，因懷孕行動略有不便，不慎將裝有6萬多元現金的皮包遺失，幸好皮包被...

影／岡山橡膠工廠火警 廠房全面燃燒、黑煙猛竄

高雄市岡山山隙路段一家橡膠工廠今天午後傳出火警，濃烈火煙直竄天際，廠內堆放易燃橡膠製品，廠房在短時間內全面燃燒。警消出動...

情侶台中高美濕地民宿燒炭輕生 老闆嚇壞急報警

台中一對年約60歲的情侶，今日下午遭民宿老闆發現陳屍於台中高美濕地一間民宿內，警方在現場發現炭盆及遺書，現場無外力介入跡...

前方雍塞大貨車硬是要衝 路口險撞義交還狂按喇叭

桃園市桃鶯路、大仁路口今上午8點多因沿途道路雍塞，當時義交人員未保持路口淨空，指示1輛準備左轉的大貨車停下，但對方執意前...

手機Google導航凸槌 以台電電線桿編號求救

台中市謝姓一家5人山區露營迷航，當下撥打110向警方求助，由於民眾無大致描述路段地名，在110接線員引導下，發現附近有台...

擅改社會考卷成績 新北國小女教師遭記大過1次

新北市某國小一名黃姓女教師，2017年間因塗改期中考社會科考卷成績而遭校方記大過1次，她申訴、再申訴都被駁回，不服提行政...

通緝犯駕車逆向與砂石車碰撞 全身多處傷還被解送偵辦

40歲陳姓男子今天凌晨駕駛小客車行駛蘇花公路，在119.4公里逆向行駛，與來向的砂石車發生碰撞，陳男手部骨折、全身多處受...

屏科大研究生失聯22天 家人「不論生死」懸賞30萬元

屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上月13日前往高雄桃源山區採集標本失聯至今，官方與民間搜救任務停止，家人不願放棄任何希望，今...

影／陸船越界非法捕撈300公斤漁獲 海巡押回11人1隊員傷

海巡署艦隊分署台中海巡隊昨晚於苗栗通霄外33浬處，發現一艘中國籍「閩獅漁」漁船越界作業，經登檢清查船上有漁獲300公斤，...

熱門新聞

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

網怨戴心酸？家裡口罩庫存好多「加利」 陸製字體差異曝光

加利指工業防護率99％比醫95％好 藥師：別被百分比騙

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

加利讚自家口罩好「以國家隊為恥」 陳時中：違法別講五四三

如何發現大陸製口罩冒充MIT？ 新北藥師揪出1關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。