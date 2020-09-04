中國漁船越界捕魚 海巡押返船隻與11人偵辦

一艘中國籍漁船昨天越界到苗栗外海捕魚，台中海巡隊獲報派遣巡防艇與金門艦登檢，依法海拋漁獲，將船隻與中國籍船長等11人押返偵辦，1名海巡隊員過程中受傷，就醫後無大礙。

海巡署艦隊分署台中海巡隊表示，昨天晚間10時55分，台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，於苗栗縣通霄外海33浬處，有中國籍漁船出沒，立即派遣巡防艇前往現場，同時通報中部地區機動海巡隊金門艦增援。

巡防艇前往通霄外海33浬處，發現1艘中國籍越界作業漁船，登檢確認船為「閩獅漁06573號」，經清查船上計有中國籍陳姓船長等11人，查扣漁獲約300公斤，全數依法海拋。

海巡署查出，涉案船隻於本月1日，自中國福建省石獅市祥芝港出港，非法越界捕魚事實明確，船隻及陳姓船長等11人，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例及施行細則第42條，於今天凌晨4時30分，由巡防艇與金門艦等2艘巡防艦艇，共同押返台中港海巡基地碼頭偵辦。

查扣船隻過程中，台中海巡隊陳姓隊員不慎於中國籍船上跌倒，導致右手2公分撕裂傷，身上多處擦傷，但仍執行任務，經送醫X光檢查後，發現疑似右胸第七根肋骨有裂痕，無生命危險，已返家休養。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）與非洲豬瘟疫情期間，海巡人員實施登檢、扣留、留置調查等作業時，均全程穿著防疫裝備，並於返隊後完成消毒作業。

此次扣留中國籍漁船船員初步量測體溫均正常，經清艙另發現2公斤豬肉製品，已交由檢疫人員帶回檢疫，以防疫病境外移入。