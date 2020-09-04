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6旬情侶入住台中高美濕地民宿 屋內燒炭輕生陳屍床上

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市清水高美濕地一間民宿驚傳一對情侶燒炭輕生，今日下午遭民宿老闆發現陳屍於民宿內，警方在現場發現炭盆及遺書，現場無外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑，詳細原因待警方進一步調查釐清。

今天下午2時許，64歲程姓男子與62歲陳姓女子遲未辦理退房，敲門也未有人回應，民宿老闆使用備用鑰匙開門查看，發現兩人躺在床上已明顯死亡，民宿老闆嚇得趕緊報案，救護人員抵達時，經檢查研判兩人已死亡多時。

據了解，程男與陳女住在台中市區，昨天下午入住民宿，民宿老闆未察覺有異樣，未料兩人卻想不開輕生，死者屋內留有炭盆及一封疑似遺書的書信，不排除因債務問題而想不開，詳細案發原因仍待警方進一步釐清。

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台中市清水高美濕地一間民宿驚傳一對情侶燒炭輕生。圖／台中市政府提供
台中市清水高美濕地一間民宿驚傳一對情侶燒炭輕生。圖／台中市政府提供

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