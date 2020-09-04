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影／岡山橡膠工廠火警 廠房全面燃燒、黑煙猛竄
高雄市岡山山隙路段一家橡膠工廠今天午後傳出火警，濃烈火煙直竄天際，廠內堆放易燃橡膠製品，廠房在短時間內全面燃燒。警消出動25車59人馳援灌救，佈線搶救約1小時，順利控制火勢，幸好廠內人員沒有受困傷亡，具體起火原因仍待火調人員鑑定。
高雄市消防局今天下午2點33分獲報，岡山山隙路上橡膠工廠起火，火勢迅速蔓延；濃煙不斷從廠內竄出，黑煙籠罩北高雄天際。消防人車馳援趕抵，確認現場鐵皮建物全面燃燒，迅速佈線射水灌救，搶救1小時左右，在下午3點46分通報火勢已控制，未傳出人員受困傷亡。
據了解，該橡膠廠在地營運超過20年，代客加工各種橡塑、塑膠原料，每個月進口約250多公噸原料，客戶市場遍布青島、廈門、南通、長沙、寧波、上海，規模不小。
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