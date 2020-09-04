獨／加利吹哨者熱血女藥師曝「2個月前就聽說」 直呼「賊星該敗」

新北市八里區加利科技股份有限公司遭爆出進口337萬片陸製口罩，混用在口罩國家隊配送量中，引發各界震驚。據傳，該事件的吹哨者就是新北市三重區一名基層女藥師，聯合報記者循線找到該藥師，她對於事發經過不願多談，但透露兩個月前就聽說，真是「賊星該敗」。她也表示，事情都已發生，重點在於接下來如何處理，雖然將面臨新一波退換口罩的壓力，但「該怎麼做，就怎麼做」，要讓世界看見台灣的團結。

記者今下午來到藥局，店內剛好有不少民眾前來兌換口罩，等候至該藥師休息時，向她詢問事發經過，她不願多談，僅說「只要知道有人發現就好，詳細狀況就問藥師公會吧。」

訪談期間，不定時有民眾走進藥局，該藥師總以爽朗聲音打招呼，不需客人表面來意，直接就詢問「要換幾片」，令不少客人驚喜地說，「你怎麼知道？」對話間展現彼此老鄰居般的情感。

女藥師表示，自己從小就在藥局長大，可以說一生都離不開藥局，出了社會擔任藥師，後來在新北市某地開了多年藥局。雖然現在年紀漸漸大了，但還沒想過退休，「因為每個客人都像是朋友」。

談到國家隊混用陸製口罩，她大大的歎了一口氣，直呼「賊星該敗」，她也透露，一兩個月前跟醫藥業務人員聊天時，就得知疑有大陸口罩混入台灣的情況，因此對於發生這樣的事，也不太意外，只能無奈地說「這就是一個字，貪」。

女藥師表示，平常只有一個人顧藥局，疫情期間客人湧入換口罩，一開始看到人潮，「嚇到腿軟，都不想上班。」面對現在又因陸製口罩混入國家隊，得忙著退換貨，她則淡定地說，「反正發生就要面對，不然能怎麼樣」，語氣雖帶著無奈，卻又隱含著社區藥師的使命感。

記者與女藥師聊天過程中，她不但熱情分享身體保健秘訣，也大談對於社會時事的感受，十足的親切，最後記者離開前，進一步詢問是否她就是吹哨者，她也並未否認，並語帶玄機地說「是還不是已經不重要，關鍵在於台灣要藉由這個過程，不但讓世界看到我們防疫的傑出表現，更要看見台灣人的團結。」

新北市藥師公會理事長陳昭元表示，2日中午當天女藥師從郵差手上接到預計於3日販售的實名制口罩後，開箱清點發現此一引起矚目的案件。

女藥師發現，送抵這家藥局的36包口罩中，竟然有一包口罩的透明塑膠袋包裝內，附著一張簡體字的「產品合格證」。

產品註明為平面型非醫用一次性防護口罩，是今年7月17日由安徽安景瑞無紡布製品有限公司所製造。

合格證說明書上顯示，製造公司設廠位於中國安徽省安慶市懷寧縣工業園區，除紅色的產品品質檢驗專用章，還註明非醫用口罩不適用於醫院等環境。