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前方雍塞大貨車硬是要衝 路口險撞義交還狂按喇叭

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市桃鶯路、大仁路口今上午8點多因沿途道路雍塞，當時義交人員未保持路口淨空，指示1輛準備左轉的大貨車停下，但對方執意前行差點碰撞到義交，還大聲長按喇叭，過程全被路過民眾拍下，PO網表示「卡車硬是要衝」，桃園警分局表示，將依道交條例對這名駕駛開單。

有民眾拍下過程，PO上爆料公社表示「這輛卡車，就是硬要衝，不管交警指揮」，有網友見影片紛紛留言說「好可怕！」「非常扯，幾乎要輾過去」、「不是才剛在交通大執法嗎？」、「現場義交執勤大於紅綠燈號誌，有權依現場車況攔停」。

桃園分局表示，今天早上8點多該輛大貨車沿大仁路準備左轉桃鶯路，因當時路口堵塞，義交人員指揮貨車駕駛停等，以維護路口淨空，但駕駛卻質疑要前行轉彎，行為已經違反道路交通管理處罰條例第60條 2項1款。

由於當下義交並未留下駕駛資料，警方會循車牌找到駕駛，並依法告發可處900元至1800元罰鍰，也呼籲駕駛人應遵循員警、義交人員指揮，維持交通順暢。

路口雍塞義交指示大貨車停下，對方卻打算硬闖，警方將對貨車駕駛開單。圖／警方提供
路口雍塞義交指示大貨車停下，對方卻打算硬闖，警方將對貨車駕駛開單。圖／警方提供

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