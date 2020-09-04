手機Google導航凸槌 以台電電線桿編號求救

台中市謝姓一家5人山區露營迷航，當下撥打110向警方求助，由於民眾無大致描述路段地名，在110接線員引導下，發現附近有台電的電線桿，即向警方報出電線桿編號「員林枝71號」旁，透過台電電線桿查詢系統，獲得電線桿位在草屯鎮中正路16巷內，警員上山後搜索各山間小路分支，終發現民眾所受困地點而帶回。

草屯分局指出，國內露營旅遊風氣正盛，上月底深夜22時許，依循手機Google導航資訊，竟將帶往偏僻山區產業道路上，當天山區下午雷陣雨，路面一片積水坑洞且難行，導致謝姓民眾前輪陷入泥濘中，動彈不得，雙冬派出所警員林建華、羅儀豐接獲通報後，立即前往尋找員林枝71電桿位置。

警方表示，員林枝71號位置位在山間小路，夜間山區大雨，道路上滿佈青苔濕滑與水土交雜，且坡度甚陡，員警只能徒步行走約500公尺後與報案人謝民及妻小等5人碰面，因時至半夜且拖吊車無法駛入山區救援，基於安全考量下，員警請謝民等人確認貴重物品攜帶齊全後，安全護送5人下山。