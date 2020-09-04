擅改社會考卷成績 新北國小女教師遭記大過1次

新北市某國小一名黃姓女教師，2017年間因塗改期中考社會科考卷成績而遭校方記大過1次，她申訴、再申訴都被駁回，不服提行政訴訟。台北高等行政法院認為校方告綜合相關事證及資料判斷，處分記大過1次，認事用法均無違誤，日前判黃女敗訴，可上訴。

判決指出，2017年4月20日，該校5年1班班導師接獲家長反映，當月19日期中考社會科考卷答案遭塗改，且分數明顯偏高，而其他兩班都有相同情形。校長旋即召開考試評量疑義會議，決定5年級除5年5班社會期中考重考，並成立調查小組向教育局校安通報。

黃女接受調查時不承認塗改考卷成績，但調查小組就相關事證及資料判斷，以試卷答案遭黃女塗改可能性很高為由，送交該校教師成績考核委員會審議。考核會認黃女有教師成績考核辦法所定「言行不檢，致損害教育人員聲譽，情節重大」情事，決議懲處。

黃女申訴、再申訴都被駁回，不服提行政訴訟，主張社會科期中考是由她批閱考卷，但當天除5年4班是她親自監考並回收外，其餘班級試卷是由他人收妥後放置於社會科任教室辦公桌上。她回辦公室前，長達1小時試卷均處無人保管狀況。

當天下午，她批閱完成就把試卷放在無法上鎖、無人管領的鐵櫃後隨即離去，隔天上課再逐一發還給學生訂正檢討。因此，試卷在4月19日下午1點至4點確由自己批改、保管，其餘時間都沒人顧，校方無視此部分有利於她，逕以推論方式記大過，實顯率斷。

校方辯稱，依調查報告，試卷確實由黃女親自批閱，答案有被塗改，且考卷數達應試學生二分之一以上，此非單一班級事件，也非僅1、2位學生的個別情形，且507教室是黃女專用且無他人侵入跡象，才排除是黃女以外的人做的。

法院認為，該批試卷中，5年4班試卷有遭塗改，並非僅出現在5年1班至3班試卷中，可見黃女指稱從考完試至她回到科任教室，試卷有將近1小時處於無人保管狀況，已難據為其卸責理由。

該批試卷是置於黃女實力管領支配下，她自應善盡保管之責，但她說鐵櫃門早已故障，無法關上及上鎖，如果屬實更應採取足以確保試卷安全措施，而非任由試卷處於可能遭他人接觸風險中。