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通緝犯駕車逆向與砂石車碰撞 全身多處傷還被解送偵辦
40歲陳姓男子今天凌晨駕駛小客車行駛蘇花公路，在119.4公里逆向行駛，與來向的砂石車發生碰撞，陳男手部骨折、全身多處受傷送醫，警方前往處理時，意外發現陳男竟是在逃的通緝犯，通緝違法部分將送辦，並釐清交通事故肇責。
警方表示，陳姓男子今晨1時許駕車沿舊蘇花公路由北往南行駛，在宜蘭縣南澳鄉境的119.4公里處，轉彎時跨過雙黃線，與對向張姓男子駕駛的砂石車對撞。小客車車頭被撞爛幾乎全毀，陳男全身多處擦挫傷、手部骨折，被送往羅東博愛醫院治療，沒有生命危險，砂石車張姓駕駛未受傷。
南澳派出所長歐陽奇、警員鄭意寶、林青豐前往處理，對兩名駕駛做酒測，都沒有酒精反應；但清查年籍資料時發現，小客車陳姓駕駛被宜蘭地檢署發布通緝，即派員到醫院戒護，之後會將陳男解送宜蘭地檢署偵辦。
警方初步研判，小客車可能車速過快，閃避不及，在轉彎時才會跨越雙黃線，逆向撞到對向的砂石車，但確實肇事原因還在調查釐清；警方通知拖吊車及工務段清掃車到場清理，在清晨3時45分清理完成，恢復通車。
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