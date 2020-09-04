快訊

評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏科大研究生失聯22天 家人「不論生死」懸賞30萬元

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上山失聯至今22天，搜救人員一無所獲。記者徐白櫻／翻攝
屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上山失聯至今22天，搜救人員一無所獲。記者徐白櫻／翻攝
屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上月13日前往高雄桃源山區採集標本失聯至今，官方與民間搜救任務停止，家人不願放棄任何希望，今天表示，「盼各界搜尋高手伸出正義之手」，不論生死贊助尋獲者30萬元。

8月13日屏東科技大學植物醫學系研究所應屆畢業生朱清麟與學弟前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，失聯至今22天，搜救期間，高市消防局、國軍與民間救難協會投入許多人力毫無所獲。

官方搜救已於8月28日停止，家人不放棄希望繼續委請山青找尋，但溪南山地勢崎嶇與山區氣候多變，搜救任務無法延續下去。今早父親朱繼超發文說，兒子失蹤時穿著藍色長褲與雨鞋，不論生死，只要尋獲者可獲得30萬元，泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位父親的心願。

朱媽媽說，兒子剛畢業不久，原本預計8 月要回家，這次上山是希望採標本分享給學弟妹當紀念，出事後家人一直待在山上，民間搜救持續進行至昨天，山區搜救困難且家中經濟條件有限，無法再持續下去，現在只能把最後希望放在其他搜救高手，願意提供30萬給尋獲者。

【相關閱讀】

‧失足迷霧山林 荒山生還者的故事

屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上山失聯，家人 懸賞30萬，不放棄任何希望。記者徐白櫻／翻攝
屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上山失聯，家人 懸賞30萬，不放棄任何希望。記者徐白櫻／翻攝

失蹤 屏科大

延伸閱讀

屏科大朱姓研究生入山失聯一周 救難人員不放棄

相關新聞

屏科大研究生失聯22天 家人「不論生死」懸賞30萬元

屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上月13日前往高雄桃源山區採集標本失聯至今，官方與民間搜救任務停止，家人不願放棄任何希望，今...

影／台中大里2比特犬攻擊路人 驚恐42秒3人受傷

台中大里區驚傳有人飼養的二隻大型犬比特犬突然攻擊路人事件。潘姓男子昨天在大里長春路巷弄內準備打開車門時，突遭路上二隻比特...

獨／國家隊口罩混中國貨出亂象！見Carry想退指名買MIT

加利科技進口中國貨混充國家隊口罩，食藥署宣布從今起至11日，若民眾買到實名制口罩本體標示「Carry mask」可換貨。...

口罩國家隊出現大陸貨 昭惠國家隊提供產品辨識方法

口罩國家隊成員加利科技公司8月進口337萬片中國製的非醫用口罩，冒充台製醫用口罩流入實名制通路，問題口罩印有Carry ...

手機Google導航凸槌 以台電電線桿編號求救

台中市謝姓一家5人山區露營迷航，當下撥打110向警方求助，由於民眾無大致描述路段地名，在110接線員引導下，發現附近有台...

擅改社會考卷成績 新北國小女教師遭記大過1次

新北市某國小一名黃姓女教師，2017年間因塗改期中考社會科考卷成績而遭校方記大過1次，她申訴、再申訴都被駁回，不服提行政...

通緝犯駕車逆向與砂石車碰撞 全身多處傷還被解送偵辦

40歲陳姓男子今天凌晨駕駛小客車行駛蘇花公路，在119.4公里逆向行駛，與來向的砂石車發生碰撞，陳男手部骨折、全身多處受...

影／陸船越界非法捕撈300公斤漁獲 海巡押回11人1隊員傷

海巡署艦隊分署台中海巡隊昨晚於苗栗通霄外33浬處，發現一艘中國籍「閩獅漁」漁船越界作業，經登檢清查船上有漁獲300公斤，...

影／砂石車衝入民宅畫面曝光 受害車主妻：可以換車了

「我的天阿！…老公可以換車了」一輛砂石車上午9時20分行經台南市南區西門路一段與新興路口時，失控越過安全島，撞斷路燈，路...

烘乾大麻釀火警 高雄市警局鑑識實驗室部分物證燒毀

高雄市警察局今天近午發生火警，8月高雄、台中警方在南投查獲的大麻活株，正在高雄市警局鑑識中心實驗室烘乾，疑因機械老舊無法...

詐騙老梗騙到婦人 機警行員報警及時攔阻她匯出棺材本

台南市新市區60歲王姓婦人上午接獲姪女電話，表示她在國外投資失利，做生意要週轉金，要借借50萬元，王姓婦人不疑有詐，自稱...

新竹人無奈喝洗屍水？竹東殯葬廢水遭疑排向頭前溪

新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者林立，卻遭爆料疑有違法營業的殯葬業者將殯葬廢水，甚至俗稱的「洗屍水」，未經處理即排向供應大新竹...

熱門新聞

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

陸製口罩假冒MIT 加利科技老闆現身再爆：還有其他人這麼做

南投驚傳4歲女童被母親同居人凌虐致死 埋屍八卦山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。