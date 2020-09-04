屏科大研究生失聯22天 家人「不論生死」懸賞30萬元

屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上山失聯至今22天，搜救人員一無所獲。記者徐白櫻／翻攝 屏東科技大學應屆畢業生朱清麟上月13日前往高雄桃源山區採集標本失聯至今，官方與民間搜救任務停止，家人不願放棄任何希望，今天表示，「盼各界搜尋高手伸出正義之手」，不論生死贊助尋獲者30萬元。

8月13日屏東科技大學植物醫學系研究所應屆畢業生朱清麟與學弟前往高雄桃源山區採集昆蟲標本，失聯至今22天，搜救期間，高市消防局、國軍與民間救難協會投入許多人力毫無所獲。

官方搜救已於8月28日停止，家人不放棄希望繼續委請山青找尋，但溪南山地勢崎嶇與山區氣候多變，搜救任務無法延續下去。今早父親朱繼超發文說，兒子失蹤時穿著藍色長褲與雨鞋，不論生死，只要尋獲者可獲得30萬元，泣盼各界協尋高手伸出正義之手，成全一位父親的心願。

朱媽媽說，兒子剛畢業不久，原本預計8 月要回家，這次上山是希望採標本分享給學弟妹當紀念，出事後家人一直待在山上，民間搜救持續進行至昨天，山區搜救困難且家中經濟條件有限，無法再持續下去，現在只能把最後希望放在其他搜救高手，願意提供30萬給尋獲者。