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影／陸船越界非法捕撈300公斤漁獲 海巡押回11人1隊員傷
海巡署艦隊分署台中海巡隊昨晚於苗栗通霄外33浬處，發現一艘中國籍「閩獅漁」漁船越界作業，經登檢清查船上有漁獲300公斤，依法全部海拋，並押回中國籍陳姓船長等11人。一名陳姓海巡隊員登檢時不慎跌倒，導致右手2公分撕裂傷，身上多處擦傷，忍痛執行完任務後送醫。
本月3日晚間10時55分，海巡署艦隊分署台中海巡隊接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，於苗栗通霄外33浬處發現有大陸漁船出沒。台中海巡隊獲報後，立即派遣PP10035巡防艇馳赴現場，同時通報中部地區機動海巡隊金門艦增援。
台中海巡隊員經登檢清查，「閩獅漁」漁船上共有中國籍陳姓船長及船員等11人，該船約有漁獲300公斤，查扣陸船過程中，一名陳姓隊員在船上不慎跌倒，導致右手2公分撕裂傷，身上多處擦傷，但仍忍痛執行任務，後經送醫檢查疑似右胸第七根肋骨有裂痕，已返家休養。
台中海巡隊副隊長林大靖表示，該船於9月1日中午12時自中國福建省石獅市祥芝港出港，陸船非法越界捕魚事實明確，將該艘陸船及陳姓船長等11人，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條，於今日上午4時30分，由2艘巡防艦艇將該船押返台中港海巡基地碼頭偵辦。
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