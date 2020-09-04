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影／砂石車衝入民宅畫面曝光 受害車主妻：可以換車了
「我的天阿！…阿公可以換車了」一輛砂石車上午9時20分行經台南市南區西門路一段與新興路口時，失控越過安全島，撞斷路燈，路燈倒下砸中轎車後，砂石車衝入鐵皮民宅內，路旁機車女騎士遭波及，砂石車駕駛及女騎士2人送醫幸無大礙。受害轎車行車紀錄器曝光，車主妻子驚呼連連。
這輛進口高級轎車遭路燈砸中後前後方擋風玻璃、車頂及後車廂嚴重受損，可見當時衝擊力道之大，旁人直呼，還好轎車板金夠厚，車內駕駛及妻子命大，飽受虛驚。車內行車紀錄器畫面，還原案發轎車遭路燈砸中的驚險畫面，
「我的天阿！」妻子坐在車內驚呼連連，「趕快報警」、「趕快離開這危險的地方」她不忘提醒 身旁老公，「可以換車了」。
台南市警六分局交通分隊小隊長楊峰祐表示，砂石車、轎車及機車三方均未喝酒，砂石車駕駛受困車內，經警消持破壞器材協助脫困，以及女騎士2人受傷，送醫後均無大礙。他強調，事故原因仍待進一步釐清。
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