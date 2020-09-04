烘乾大麻釀火警 高雄市警局鑑識實驗室部分物證燒毀

高雄市警察局今天近午發生火警，8月高雄、台中警方在南投查獲的大麻活株，正在高雄市警局鑑識中心實驗室烘乾，疑因機械老舊無法控溫，致過熱悶燒，濃煙竄出實驗室，警報響起，員警趕緊滅火，但已有25株大麻活株燒毀。

高雄、台中警方追查南投縣鹿谷鄉薑農劉姓男子在自家農地涉嫌種植大麻，賣給南部盤商牟利，後來警方5次查獲盤商，劉自知難逃法網8月向警方投案，警方在劉的農地共查扣787株大麻活株，加上之前查獲的大麻活株，共計1361株，被稱是查獲大麻活株數量最多的一次。

這批大麻活株經帶由高雄市警局鑑識中心負責烘乾存證，9月1日起，高雄市鑑識中心便在4樓實驗室，以「恆溫加熱器」分批烘乾活株，不料，今天上午11點35分，正烘大麻株的恆溫加熱器卻冒煙悶燒，濃煙散出實驗室引響警報，員警趕緊進實驗室澆滅悶燒的大麻，統計有25株大麻活株燒毀，甚至有人說「聞到煙味，頭都暈了」。