影／台中大里2比特犬攻擊路人 驚恐42秒3人受傷

台中大里區驚傳有人飼養的二隻大型犬比特犬突然攻擊路人事件。潘姓男子昨天在大里長春路巷弄內準備打開車門時，突遭路上二隻比特犬攻擊倒地，許姓、楊姓路人見狀協助驅趕也被波及，前後42秒，造成3人受傷。有網友在臉書「大里人聊天室」PO出不到一分鐘的影片，提醒眾注意，引起網友熱議。

台中市警局霧峰分局成功派出所副所長黃冠智今天說，警方在昨天上午10時接獲報案，有3人遭2隻比特犬咬傷，到場後查出這2隻比特犬都沒有綁繩、鍊，41歲徐姓飼主表示，這2隻比特犬平時圈養起來，不知為何逃脫出來。警方經通報台中市動物保護防疫處到場暫時收容這2隻比特犬，並調查飼主有無違反動物保護法情事。飼主涉及過失傷害，3名傷者尚未提出告訴。

依動保法，具攻擊性寵物，指危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的犬隻。農委會公告危險性犬隻排名第一就是比特犬，包括美國比特鬥牛犬、史大佛夏牛頭犬、美國史大佛夏牛頭犬。具擊性寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，採取下列防護措施：以長度不超過1.5五公尺繩或鍊牽引。配戴不響散熱透氣口罩。

根據網友在臉書「大里人聊天室」PO出影片顯示，短短42秒內，潘姓男子正準備上車，有兩隻比特犬從路中間往他逼近，潘姓男子一度揮手驅趕，不料一隻比特犬直撲而上，咬住男子的腿不放，另一隻也撲上來，男子邊逃邊叫，掙脫過程倒地，許姓、楊姓路人見狀立刻上前幫忙驅趕也被咬傷。