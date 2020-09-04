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詐騙老梗騙到婦人 機警行員報警及時攔阻她匯出棺材本

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市新市區60歲王姓婦人上午接獲姪女電話，表示她在國外投資失利，做生意要週轉金，要借借50萬元，王姓婦人不疑有詐，自稱手邊並沒有那麼多錢，郵局存款還有32萬多元，會去提款。

婦人隨即隻身前往善化區中正路郵局準備匯款，經郵局臨櫃檯行員楊淑貞懷疑是詐騙，發現老婦人與其對話吞吞吐吐，神情緊張，故立即通知警方到場協助處理。

善化派出所警員胡書維、王培芸接獲通報趕到了解，王姓婦人看到警方前來，對於姪女身分交代不清、支吾其詞，自稱國外的姪女因為做生意要週轉，要提款32萬元，她心中覺得很不捨，郵局臨櫃檯行員與警方一再勸阻，王姓婦人才放棄匯款念頭，員警提醒這是詐騙，勿再前往其他銀行匯款。

善化警方指出，近來虛擬貨幣投資詐騙也是層出不窮，許多詐騙集團利用大眾「不熟悉虛擬貨幣運作機制，卻想快速獲利」的心態進行詐騙。識破虛擬貨幣詐騙有四項要點，就是「產品還沒上市就要你掏錢、聳動標語及過高的投資報酬率、不需要有虛擬貨幣投資相關知識、過度拓展下線」，虛擬貨幣不一定是詐騙，但確有很多以此為名的詐騙橫行。投資要擦亮眼睛、事前做足功課，別輕易將資金投資在沒有把握的貨幣，才能防止被騙。

員警勸阻老婦人匯出存款。圖／警方提供
員警勸阻老婦人匯出存款。圖／警方提供
員警勸阻老婦人匯出存款。圖／警方提供
員警勸阻老婦人匯出存款。圖／警方提供

詐騙集團

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