詐騙老梗騙到婦人 機警行員報警及時攔阻她匯出棺材本

台南市新市區60歲王姓婦人上午接獲姪女電話，表示她在國外投資失利，做生意要週轉金，要借借50萬元，王姓婦人不疑有詐，自稱手邊並沒有那麼多錢，郵局存款還有32萬多元，會去提款。

婦人隨即隻身前往善化區中正路郵局準備匯款，經郵局臨櫃檯行員楊淑貞懷疑是詐騙，發現老婦人與其對話吞吞吐吐，神情緊張，故立即通知警方到場協助處理。

善化派出所警員胡書維、王培芸接獲通報趕到了解，王姓婦人看到警方前來，對於姪女身分交代不清、支吾其詞，自稱國外的姪女因為做生意要週轉，要提款32萬元，她心中覺得很不捨，郵局臨櫃檯行員與警方一再勸阻，王姓婦人才放棄匯款念頭，員警提醒這是詐騙，勿再前往其他銀行匯款。