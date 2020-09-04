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新竹人無奈喝洗屍水？竹東殯葬廢水遭疑排向頭前溪

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者林立，卻遭爆料疑有違法營業的殯葬業者將殯葬廢水，甚至俗稱的「洗屍水」，未經處理即排向供應大新竹水源的頭前溪當中，甚至違法侵占國有地搭鐵皮屋營業；縣府表示將深入了解，同時國有財產署也已報警偵辦當中。

據了解，竹東沿河街違法營業的殯葬業者就有6家，一年經手2000件以上的後事處理，但疑有業者未配合縣府政策進駐竹東生命禮儀館，選擇繼續在沿河街違法占用國有地營業，該處不僅是國有地，更是工業用地，卻被業者挪作告別式會場、禮儀會館。

而有知情人士爆料，因殯葬業者沒有進行相關廢水處理，大體在進行整理時，都是直接使用自來水沖洗，而廢水就沿著排水孔直接流向頭前溪當中，但下游卻正是供應新竹用水的取水口，形同「洗屍水」有可能因此就被民眾喝下肚。

其中遭指控違法經營殯葬社10多年的縣議員上官秋燕今天上午出來喊冤，說明並未將洗屍水排入頭前溪，並表示通常大體進行清潔都是在新竹市立殯儀館就完成，而在沿河街的殯葬會館僅會替大體進行「淨身」，即是用毛巾沾水擦拭，另外被指控侵占國有地，上官更是與其他殯葬業者出面表示，「私人土地早就買下來了，其他國有地是用租的，都有租約！」

新竹縣府表示，業者違反殯葬管理條例擴建設施的部分，早在上月15日就分別進行開罰，各依違規情況開罰30萬至40萬元；上官秋燕對遭開罰回應，已經提起行政訴訟，並表示縣府都未進行輔導進駐生命園區就進行開罰「不合理」。

縣府表示，業者疑侵占國有地部分仍在釐清當中，目前違建部分會盡快檢討、要求業者改善，但業者表示有租約使用國有地部分，縣府表示並未違法。

沿河街殯儀會館林立，甚至被爆違法排殯葬廢水，但業者也出面喊冤並非事實。記者巫鴻瑋／翻攝
沿河街殯儀會館林立，甚至被爆違法排殯葬廢水，但業者也出面喊冤並非事實。記者巫鴻瑋／翻攝

國有地 新竹

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