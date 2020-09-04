警方破少女略誘案 陳其邁頒獎盼：協尋要即刻行動

高雄市少女遭略誘案，警方南北聯手合作，在66小時逮捕主嫌、安全救出失蹤少女，高雄市長陳其邁今天到市警三民二分局，頒發獎勵金給有功人員，他表示，網路犯罪日新月異，警方更須不分轄區、超前部署，在第一時間就能啟動協尋，即刻行動，以堅決的行動和溫暖的心，讓市民對治安更有感。

高雄市少女8月29日失蹤，高雄市警方接獲少女母親報警協尋，警方立即跨轄展開救援行動，8月31日逮捕盧、王2男子，9月1日上午即逮捕主嫌羅育祥，安全救出少女，讓南、北警方合力救少女的事成為警界佳話。

陳其邁頒獎給破獲少女失蹤案的員警後，向員警深深一鞠鞠躬，說這次警方不僅不分轄區、超前部署、科技偵查、跨轄合作，讓這案子順利偵破，他在案發後也指示高雄市警察局長劉柏良，要突破過去的辦案模式，高雄市警局立即派17名幹「員跨域找人」，也很謝警政署和台北、新北、新竹縣警局協助，很快將嫌犯逮捕歸案。

陳其邁也很感謝網友在網路上警民合作，讓警方很快掌握羅姓嫌犯，他希望也能當面道謝楊姓網友，發揮警民合作的精神、協助破案。

陳其邁表示，未來不論在協尋失蹤人口或犯罪偵查，他以地方首長身分，希望相關治安機關能放寬通報及協尋機制，更積極、更早採取行動。他說，現在網路犯罪日新月異，警方辦案與過去也不一樣，道高一尺魔高一丈，勢必要採更極積通報方式，在第一時間就能啟動協尋，不管對協尋或犯罪偵查，要更超前部署。

陳其邁也期許第一線員警能將心比心，不要拘泥於過去的規定，假如對人民、對犯罪偵查有利的，就要即刻採取行動。他說，案發後，失蹤少女的父母一定相當緊張，破案當天，他正要開市政會議，警察局長告訴他，少女已經找到，他馬上打電話給少女的媽媽，請少女的媽媽放心，這故事是希望員警對市民人身安全，要有堅決的行動和溫暖的心，相信市民對治安會更有感。