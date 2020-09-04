影／砂石車泵浦失靈衝入民宅 駕駛受困波及女騎士
台南市一輛砂石車今天上午9時20分行經南區西門路一段與新興路口，疑氣壓泵浦剎車失靈，55歲郭姓駕駛察覺剎車出問題，從大成國中校門前沿中央分隔島滑行，試圖降低車速，砂石車失控前進近200公尺，撞入對向車道民宅內，36歲吳姓機車女騎士見狀閃避反遭波及受傷，駕駛受困車內脫困後送醫。砂石車失控前進時，撞斷一電線桿，致電線桿倒塌壓毀一輛停等紅燈轎車。
消防局救災救護指揮中心調查，吳姓女騎士意識清楚，尾椎疼痛送往市立醫院就醫，另郭姓砂石車司機脫困後意識清楚，頸部覺得疼痛，四肢有擦挫傷，送往成大醫院就醫。經診治，兩傷者並無大礙。
該輛砂石車衝撞民宅後，警消協助駕駛脫困後，清查受撞擊的西門路一段393號及395號鐵皮屋，所幸屋內沒有人員受傷受困。
現場目擊者指出，看到該輛砂石車從大成國中校門駛來，聽到泵浦剎車漏氣聲「漆漆聲」，泵浦剎車漏氣絕對剎不住，一名女騎士受波及，見狀急著閃避，反遭砂石車波及。台南警市六分局據報後趕往現場處理，警方指出，事故原因仍待調查。
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