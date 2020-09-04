影／女研究生搭小黃遺落行李箱 警20分鐘內找到運將

陳姓女研究生開學前夕提前返校，日前下午從南部搭乘火車抵達台中火車站後轉乘計程車，不料，下車不久後，才發現自己將裝有筆電等重要物品的行李箱遺忘在計程車上，員警獲報後，依據其提供的線索，積極過濾當時行經路線數十支監視器後，找到陳女當時所搭乘的計程車，順利將行李箱取回。

台中市警三分局健康派出所員警，8月29日下午執行巡邏勤務，接獲報案稱有民眾行李箱遺忘在計程車上，需警協助。陳姓女研究生（26歲）向警方表示，她從台中火車站前搭乘計程車返回租屋處，下車後沒多久就發現自己將行李箱遺忘在計程車後車廂內。

陳女表示，當時搭乘時並未特別注意計程車的車隊及編號，無從聯絡起，且因開學在即，行李箱內有開學要用的所有家當，還有筆電及論文等重要資料，倘若遺失，學術研究心血將付之一炬，心急如焚的她向警方求助，尋找一線生機。

巡佐范綱貴、警員陳宗延、蔡宜庭獲知後，根據陳女提供的線索，沿著行經路線調閱周邊路口監視器，經清查過濾數十支監視器，約20分鐘後即順利找到陳女當時所搭乘的計程車，員警立即連繫該名計程車司機。

運將將陳女的行李箱送至派出所，順利尋回遺失的行李箱，陳女對於警方的熱心積極協助，為她尋回行李箱之舉表示非常感動，並連連稱讚警察辦事真是有效率，既親切又熱心服務。