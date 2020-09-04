北市婦至台南玩走丟 搭小黃在中市繞圈圈…警助返家

台北市民成姓女子，日前與家人到台南玩走丟，她自己搭車到台中市，再搭計程車，就一直在市區內繞圈圈，找不到回家的路，運將請求警方協助，機智員警聽聞後，憑著該迷失婦人所攜帶證件循線調查，利用臉書通訊軟體聯繫家屬，助迷失婦人順利返家團圓。

上月24日深夜，1輛計程車停台中市警六分局何安派出所前，司機愁著臉指著車內女乘客，向值班員警大喊:「警察先生，您能幫忙找到她家嗎？」。

就一直在市區內繞圈圈，找不到回家的路，才會請求警方協助，機智員警聽聞後，憑著該迷失婦人所攜帶之證件循線調查，利用臉書通訊軟體聯繫家屬，助迷失婦人順利返家團圓。

何安派出所警員吳柏毅、黃靖憲查出，49歲的成姓女子，跟家人從台北去台南玩走丟，自己搭車到朝馬，再搭計程車繞圈圈，一直無法指出確切地址，司機在市區繞行多時，仍無法將成女載送到家，遂向警方求助。

員警得知後上前關懷，並攙扶成女下車先至所內休息，暖心提供食物讓其果腹，查詢警用電腦後，發現成女為失蹤人口，員警立即撥打電話聯繫報案人，但多次撥打均未接通，便機靈想到利用臉書或許可以聯繫上，果不其然，順利聯繫到成女的外甥，讓成女平安返家團聚。