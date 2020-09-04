快訊

加利混裝陸製流入實名制 經銷商：8/11後混裝退貨

網友心酸怨：家裡口罩庫存好多加利 陸製字體差異曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離家4月13歲少女與男友找到了！在新竹縣平安尋獲

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

「少女找到了！」苗栗縣頭份市13歲范姓少女5月初與19歲李姓男友離家4個月未歸，她的父母焦急萬分，昨天范父在臉書社團PO文請大家幫忙找人，此事引起外界關注，經過警方努力，今天凌晨1點多終於在新竹縣找到范姓少女，她的父親也PO文感謝，表示女兒平安無傷，他非常謝謝大家的分享，才能在這麽短的時間內平安尋獲女兒。

國中未畢業的范姓少女5月初與李姓男友在公館鄉鶴岡發生車禍，疑似擔心家人責罵與男友離家迄今未歸，范姓少女父母焦急不已，除了報警對李姓男子提告，范父昨天並在臉書社團PO文呼籲大眾幫忙找女兒，今天找到少女的好消息傳出，網友也紛紛留言表達開心及祝賀，有網友說「孩子回來要用愛好好溝通，天下父母心平安就好。」

離家4個月未歸的范姓少女今天凌晨1點多在新竹縣被尋獲。圖／家屬提供
離家4個月未歸的范姓少女今天凌晨1點多在新竹縣被尋獲。圖／家屬提供

新竹

延伸閱讀

影／13歲少女與男友離家4月未歸 父母po網請大眾協尋

13歲國一女失聯4天母憂高雄少女翻版 北市警凌晨尋獲

3歲兒子在床邊看也下手 老爸連續性侵女友女兒重判9年6月

「保全界李宗瑞」拐騙少女 退休刑警曝背後恐有勢力龐大集團

相關新聞

離家4月13歲少女與男友找到了！在新竹縣平安尋獲

「少女找到了！」苗栗縣頭份市13歲范姓少女5月初與19歲李姓男友離家4個月未歸，她的父母焦急萬分，昨天范父在臉書社團PO...

網傳台中癌末男剩90天生命 社會局：他8次酒醉路倒送醫

網路傳出「一名住在台中市45歲阮姓男子，被診斷出罹患大腸癌末期，醫生宣判僅剩90天的生命，虛弱的阮男四肢末端也因敗血症出...

影／砂石車泵浦失靈衝入民宅 駕駛受困波及女騎士

台南市一輛砂石車今天上午9時20分行經南區西門路一段與新興路口，疑氣壓泵浦剎車失靈，55歲郭姓駕駛察覺剎車出問題，從大成...

影／女研究生搭小黃遺落行李箱 警20分鐘內找到運將

陳姓女研究生開學前夕提前返校，日前下午從南部搭乘火車抵達台中火車站後轉乘計程車，不料，下車不久後，才發現自己將裝有筆電等...

北市婦至台南玩走丟 搭小黃在中市繞圈圈…警助返家

台北市民成姓女子，日前與家人到台南玩走丟，她自己搭車到台中市，再搭計程車，就一直在市區內繞圈圈，找不到回家的路，運將請求...

高雄鳳山母女遇火警逃生受阻 從三樓爬到鄰居家獲救

高雄市鳳山區中山路19巷今天凌晨發生火警，因1樓起火，陳姓母女下樓，逃生路受阻，急忙從3樓爬到鄰居家，才由消防隊員架梯救...

13歲國一女失聯4天母憂高雄少女翻版 北市警凌晨尋獲

台北市一名13歲的楊姓國一女學生，日前瞞著母親和網友出去，被母親發現後挨罵便離家出走，母親擔心女兒會成高雄失蹤少女翻版，...

彰化福興家具工廠深夜火警 火勢黑煙嚇人

彰化縣福興鄉一家傢俱工廠約在今天凌晨1時50分發生火警，現場為連棟鐵皮工廠起火燃燒，火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，幸好沒有人員...

見到小主人 搜救犬「林志玲」才閉眼

參與過高雄氣爆等搜救任務的名犬「林志玲」昨天離世，牠的主人、遊俠搜救犬隊長陳星瑋說，「林志玲」離世前，曾以雙腳拖著身體到...

疑精神不濟 國道深夜連環撞 2死1傷

中山高北上台南新營路段，前天深夜發生小貨車、發財車、轎車三車連環撞擊重大車禍，同為一貫道信眾的李姓女轎車司機與蔡姓女乘客...

田野調查 男大生八通關墜谷亡

屏東大學十九歲杜姓學生，隨老師同學赴八通關越嶺古道田野調查，途經土葛大崩壁時，不慎失足墜落兩百公尺深谷，遺體昨在溪谷被尋...

男子情場失意站女兒牆上 警方飛步拖下他

高雄錢姓男子疑因感情因素，在清晨時分站在大樓樓頂的女兒牆上，嚇得民眾以為他想不開，擔憂他發生危險，找來警消救援；警方趁錢...

熱門新聞

實名制口罩混大陸製？ 新北藥師公會證實：恐達三分之一藥局

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

337萬片陸製口罩混入實名制 雙北、宜蘭都遭殃！明日起至11日可換貨

實名制口罩混大陸製 工廠老闆：不後悔、我是保護員工

加利老闆怒控「政府欺騙」 在白紙簽名後來竟成合約

驚！基隆國中生住處7樓陽台墜樓亡 感冒向學校請假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。