聽新聞
test
0:00 / 0:00
離家4月13歲少女與男友找到了！在新竹縣平安尋獲
「少女找到了！」苗栗縣頭份市13歲范姓少女5月初與19歲李姓男友離家4個月未歸，她的父母焦急萬分，昨天范父在臉書社團PO文請大家幫忙找人，此事引起外界關注，經過警方努力，今天凌晨1點多終於在新竹縣找到范姓少女，她的父親也PO文感謝，表示女兒平安無傷，他非常謝謝大家的分享，才能在這麽短的時間內平安尋獲女兒。
國中未畢業的范姓少女5月初與李姓男友在公館鄉鶴岡發生車禍，疑似擔心家人責罵與男友離家迄今未歸，范姓少女父母焦急不已，除了報警對李姓男子提告，范父昨天並在臉書社團PO文呼籲大眾幫忙找女兒，今天找到少女的好消息傳出，網友也紛紛留言表達開心及祝賀，有網友說「孩子回來要用愛好好溝通，天下父母心平安就好。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言