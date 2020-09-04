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高雄鳳山火警 7旬母女逃生路受阻從三樓爬到鄰居家獲救

聯合報 / 記者林保光/高雄即時報導

高雄市鳳山區中山路19巷今天凌晨發生火警，因1樓起火，陳姓母女下樓，逃生路受阻，急忙從3樓爬到鄰居家，才由消防隊員架梯救下，未造成傷亡，起火原因由消防局調查中。

今凌晨3點40分許，高雄市消防局接獲民眾報案，由鳳山、鳳祥、苓雅消防分隊及特搜中隊共12車35人，趕去鳳山區中山路19巷陳姓母女住處滅火。

陳姓女子（43歲）和母親（70歲）住處是2樓加蓋3樓鐵皮屋建築。由於1樓起火，母女無法逃出門，受困樓上，直到10多分鐘消防員控制火勢，母女也從3樓爬到鄰居家樓上，消防隊員才趕緊架梯救下她們母女倆未受傷。

初步了解，陳家1樓客廳陳設物品，凌晨3時57分滅火火勢撲滅，起火原因由火調人員調查中。

高雄市鳳山陳姓母女家火警。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山陳姓母女家火警。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山陳姓母女家火警。記者林保光/翻攝
高雄市鳳山陳姓母女家火警。記者林保光/翻攝

高雄市 消防員

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