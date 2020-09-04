13歲國一女失聯4天母憂高雄少女翻版 北市警凌晨尋獲

台北市一名13歲的楊姓國一女學生，日前瞞著母親和網友出去，被母親發現後挨罵便離家出走，警方目前已尋獲少女。 記者楊正海／翻攝

台北市一名13歲的楊姓國一女學生，日前瞞著母親和網友出去，被母親發現後挨罵便離家出走，母親擔心女兒會成高雄失蹤少女翻版，8月31日報案。

對此，北市警局指出，信義區13歲少女失聯協尋案，目前該名少女已尋獲返家。

教育局表示，少女30日晚間跟父母起口角離家出走，31日校方一早就校安通報，內容有提到已請警方協尋。局長曾燦金已指示輔導諮商中心介入輔導，但要先找到學生，將和警方保持連繫。

台北市議員洪健益說，楊母8月31日報案，並請他協助尋人，警察局有調到監視器，發現少女在台北車站打算搭車到台南，但因沒錢，看到她在超商坐了3個小時，後來不知去向。