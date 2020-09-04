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彰化福興家具工廠深夜火警 火勢黑煙嚇人
彰化縣福興鄉一家傢俱工廠約在今天凌晨1時50分發生火警，現場為連棟鐵皮工廠起火燃燒，火勢猛烈，冒出濃濃黑煙，幸好沒有人員受傷受困。
消防局接獲通報，立即出動出動17輛各式消防車、36名消防人員，抵達現場後立即佈線搶救，並佔據地上式消防栓1處、農用幫浦3處，成功防護鄰近3樓RC建築沒有使火勢擴大延燒。
工廠內都是易燃物，搶救不易，歷經2小時後撲滅火勢，消防局也協調挖土機業者至現場開挖以利進行殘火處理，共燃燒面積共450坪，起火原因需待火調人員進一步調查釐清。
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